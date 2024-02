Klinický psycholog k děsivé vraždě v Hořovicích: Miluju tě, ale zabiju tě!

Dvě mrtvé nevinné děti (†5, †7), krásná mladá žena (†33) a několik těžce zodpověditelných otázek. Proč Tomáš (†33) v bytě v Hořovicích zavraždil svou partnerku Lindu, jejich společného syna a dcerku z Lindina předchozího vztahu? Mohla za to žárlivost, byl muž nepříčetný?

Když policie v bytě v Hořovicích v sobotu objevila tři mrtvá těla, podezřelým z hrůzného činu se okamžitě stal partner zavražděné Tomáš, který zmizel a nebyl k zastižení. Vyšetřovatelé oznámili, že byl ve spolupráci s kolegy z Jihomoravského kraje nalezen bez známek života o tři sta kilometrů dál v ubytovacím zařízení na Břeclavsku.

Co ho k děsivému činu dohnalo? Jak mohl zavraždit své nejbližší? „Lidská psychika je strašně složitá. Faktem je, že uvnitř jednoho člověka mohou být naprosto protichůdné celky. Ten člověk na jedné straně může říkat, já tě strašně miluju, a na druhé straně může zabít. To tak skutečně může být, i když to na první pohled vypadá zcela neuvěřitelně,“ zamýšlí se pro Blesk klinický psycholog a soudní znalec Karel Humhal.

Podle experta jde o brutální případ, který vypovídá o naprostém zoufalství člověka, který se ocitne v psychickém stavu, kdy doslova nemá vládu nad tím, co dělá. „Mám dojem, že v okamžiku, kdy vraždil, musel být naprosto nepříčetný. Asi bych ho kvůli tomu nezbavoval zodpovědnosti, kdyby přežil,“ soudí Karel Humhal, kterého děsivý čin také šokoval.

„Kdyby byl při smyslech a zabil jednoho člověka, uvědomoval by si tu hrůzu a skončil by. Ale tady zabil rovnou i děti.“ Podle psychologa čin musí ukazovat na úplné selhání základních mechanismů lidské psychiky. A expert soudí, že roli mohla nejspíše hrát i žárlivost...

Linda se k otci svého prvního dítěte Tomášovi vrátila po rozchodu, kdy on měl mezitím dítě s jinou ženou a ona dceru s jiným mužem. Pak své nové protějšky oba opustili a v roce 2022 se k sobě zase vrátili. To zkušeného psychologa nepřekvapilo. „Některé psychologické vzorce chování nás podvědomě přitahují. Takoví lidé se pak klidně rozejdou a sejdou i osmkrát za život,“ uzavírá Karel Humhal. Ačkoli partneři sociální sítě plnili obrázky znovunalezeného společného štěstí, realita mohla být ve skutečnosti úplně jiná...