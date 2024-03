Otřesné detaily kruté vraždy v Pohodlí: Noha vařená na zkoušku a obrané maso z kostí oběti

Pro údajného zloděje drog si kumpáni dojeli na jižní Moravu. Oběť nacpali do auta a odvezli do domu jednoho ze svědků. Tam nebožák zažil peklo. „Převedli jej do sklepních prostor, kde za použití různých nástrojů, zejména zapnuté elektrické strunové sekačky, poškozeného zraňovali v oblasti zad, hýždí a nohou,“ stojí v obžalobě zveřejněné v justiční databázi.

Poté oběť svázali do kozelce a převezli do domu jednoho z násilníků. Tam jej podle obžaloby drželi několik dní téměř nahého v chladném sklepě, dokonce mu nacpali lék na schizofrenii. Mučený zemřel a vyvstala otázka, co s tělem.

Vývar z oběti

Kumpáni zosnovali nechutný plán. „Nejprve jeden obžalovaný sekerou oddělil část nohy v kotníku poškozeného a tuto uvařili v kuchyni v hrnci, aby zjistili dobu vaření k oddělení masa od kostí,“ uvádí obžaloba.

Pak tělo oběti odnesli na dvůr. „Vložili jej do kovového sudu, zalili vodou a v tomto sudu tělo poškozeného uvařili,“ popisuje odstranění těla obžaloba. Pak jen zbývalo hrůzný proces dokonat.

Kusy poházeli v okolí

„Oddělili tkáně od kostí a postupně se takto upravených částí těla zbavili, nejprve spálením tvrdých částí těla, kostí a lebky. Zbytky těla poškozeného odvezli na různá místa v okolí obce,“ stojí v obžalobě.

Dvojice pak vybílila sklep a dům vydesinfikovala savem. Veškeré použité nástroje, kromě křovinořezu, skončily ve sběrně. Kumpáni toho mají ale na svědomí víc. Jeden má na triku k vraždě například i výtržnictví či nebezpečné vyhrožování, druhý různé krádeže. To jsou ale ve srovnání s brutální vraždou jen „drobnosti“. Soud začne v Hradci Králové v polovině dubna. Obžalovaným hrozí až výjimečný trest.