Utýral muže (†28) z Břeclavska Pavel J. (35)? Podle sousedů je únoscem bojovník MMA

O otřesném případu umučení mladého muže v domě v Pohodlí, čtvrti Litomyšle, informovala policie v pondělí. Zároveň kriminalista Milan Šimek uvedl, že nešlo o prvního vězněného člověka. „V objektu měla platit jakási pravidla, kdy při jejich porušení měl přijít trest v podobě omezení pohybu a fyzického napadání. A toho se měl dopouštět vůči mužům i ženám,“ uvedl Šimek.

Jeho slova potvrdili i sousedé Pavla J. „Žil tady s rodiči, ti od něj utekli, přestěhovali se raději pryč,“ řekl Blesku muž bydlící nedaleko a narážel na jeho údajnou agresivitu. V domku prý bydlelo několik lidí, tvořili jakési společenství. „Všichni z něj měli strach. V té jeho komunitě i ve vesnici. Byly v tom drogy,“ tvrdil.

Podle jiného svědectví, když někdo z obyvatelů dělal problémy, Pavel J. je prý svazoval a zavíral do sklepa. „Rozhodně to nebylo poprvé, co tu policie byla. Před třemi týdny tu bylo i komando,“ líčil s tím, že šlo zřejmě již o zásah, při němž kriminálka prověřovala otřesnou vraždu. „Už ale před třemi lety měl sedět, protože mu snad odtamtud nějaká holka utekla a nahlásila ho,“ tvrdil muž pod podmínkou anonymity. Policie tyto informace nechce komentovat. Reportéři Blesku se snažili kontaktovat i matku Pavla J. O svém synovi se odmítla bavit. „Nechte nás být, neotravujte,“ odpověděl stroze na dotaz její nynější manžel.

Policisté uvedli, že mladého muže umučili kvůli „majetkovému deliktu“. Blíže jej však nekomentovali. O co šlo? Dlužil tyranům peníze? Měli spolu nedořešené nějaké obchody? Proč musel zemřít?

Jiný svědek ze sousedství uvedl pro server Novinky.cz, že v domě prý hledala útočiště problémová mládež. Podle něj měli dokonce obyvatelé domu uřezávat hlavy živým zvířatům. I on tvrdí, že podezřelý mučil v minulosti už více osob.

„Toho bude víc, tady bylo holek, které ztřískal a měl je zavřené. Před rokem tady byla holka, zavřenou ji měl týden ve sklepě. Pak si pro ni přijeli její rodiče. Trýznil ji,“ řekl.

Trenér: Nebyl úspěšný

V mládí byl Pavel J. podle svědectví nadšenec do bojových sportů. Z Pohodlí prý jezdíval do »gymu« až do 42 km vzdáleného Rychnova nad Kněžnou. „Bylo to asi před čtyřmi lety. Jezdili sem asi tři, autem z Litomyšle a Lanškrouna. Chodili tři až pět měsíců. Pamatuju si, že byl vyšší a trénoval MMA. Tento sport ale lidi k násilí nemá vést,“ sdělil Blesku provozovatel tělocvičny. Dodal však, že rozhodně nebyl nijak úspěšný. „Kdyby to někam dotáhl, tak bych si ho pamatoval víc,“ uzavřel.