"Orel byl nalezen v lese v poloze na břiše, s roztaženými křídly a zaťatými pařáty. Na místo byla pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny přivolána policie, orla si převzali a předali ho na pitvu," uvedla psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká. Šlo o dospělého jedince, s velkou pravděpodobností jednoho z hnízdícího páru v okolí. Poloha byla typická pro otravu. Nejčastěji jde o jed karbofuran, který se dříve používal jako pesticid v zemědělství.

V Evropské unii je držení karbofuranu zakázané od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost. Jed po požití ochromí nervovou soustavu a zvíře umírá za plného vědomí v bolestech a křečích. "Jedná se o mimořádně krutý způsob usmrcení a návnady pohozené v přírodě jsou nebezpečím pro vše živé, od ptáků přes lišky, kuny, ale například i pro psy na vycházce," uvedla Hlubocká, která s vycvičenými psy hledá otrávené návnady a jejich oběti a podklady předává policii.

Loni na jihu Moravy ornitologové evidovali podle Hlubocké čtyři otravy dravců, šlo o orla královského, luňáka červeného, káně lesní a jestřába lesního. V dalším z případů podle Hlubocké nefigurovali jen ptáci, ale i mrtvé kuny a lišky. "Letos jsme úplně na začátku, nález orla mořského u Lednice je zatím na Moravě první případ a celkově náš druhý případ v rámci celé ČR," uvedla psovodka. Doplnila, že většina případů otrav bývá zaznamenána v únoru až dubnu. V celé ČR loni ornitologové evidovali 36 otrávených ptáků, z toho 26 dravců. Je ale zřejmé, že nalezena bývá jen část otrávených zvířat.

Ornitologové doufají, že traviče může odradit druhý případ odsouzení za travičství v ČR. Soud v Břeclavi loni uložil tři roky vězení podmíněně odložených na tři roky třiasedmdesátiletému muži z Milovic na Břeclavsku, který trávil dravé ptáky a další živočichy karbofuranem. Policie muže už dříve obvinila ze tří trestných činů, a to z přechovávání omamné a psychotropní látky, týrání zvířat a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Za to mu hrozilo až šest let ve vězení. Prvním odsouzeným za travičství byl podle ornitologů rybníkář z Klatovska, kterému v roce 2021 soud vyměřil trest 2,5 roku podmíněně s odkladem na 3,5 roku za otrávení dvou orlů mořských a dvou krkavců velkých karbofuranem u Mečichova na Strakonicku.