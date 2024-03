Medvěd v Liptovském Mikuláši zranil 5 lidí: Zvíře bylo zastřeleno, s identifikací pomohl dron!

Na Slovensku byl v úterý zastřelen medvěd, který před více než týdnem zranil několik lidí ve městě Liptovský Mikuláš. Na sociální síti to ve středu napsal slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Podle ministra se šelmu podařilo identifikovat pomocí dronu s technologií biometrie. Medvěd se do hustě obydlené části Liptovského Mikuláše dostal 17. března z okolních hor, kam se následně zase vrátil. Během několika minut zranil pět lidí, mezi nimiž byla i 10letá dívka.

„Prošel po mně celou váhou, rozdrápal mi triceps, roztrhal mi ruku. Stála jsem nic netušíc a on mě těmi tlapami praštil celou o zem," popsala před pár dny svou zkušenost s napadením 49letá Denisa. „Kopal jsem do něj. Strašně jsem křičel, doteď mě z toho bolí hrdlo. V tu chvíli mě zřejmě drápy zadrápl do tváře a pokousal mě na boku a na břiše,“ svěřil se zraněný Filip.

Slovenské úřady po incidentu nasadily na vypátrání a likvidaci medvěda zásahový tým. Představitel ministerstva životního prostředí pak popřel informaci zpravodajského portálu Aktuality.sk, že zasahujícím složkám ministerstvo dalo v zájmu uklidnění veřejnosti pokyn najít a usmrtit jakéhokoliv medvěda, který věkem a hmotností bude odpovídat šelmě, která do města na severu Slovenska pronikla. Úřady také v několika regionech vyhlásily kvůli medvědům mimořádnou situaci, která v praxi zjednodušuje výkon různých opatření.

Téma střetů medvědů s lidmi a možného přemnožení této chráněné šelmy loni na Slovensku zasáhlo do kampaně před předčasnými parlamentními volbami. Představitelé nynější vládní koalice tehdy tvrdili, že stát nevystupuje dostatečně rázně vůči medvědům, kteří zranili lidi.

Někteří politici či instituce také zpochybnili dřívější studii ochranářů a vědců z českých univerzit, podle které medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat. Letos v lednu pak úřady představily záměr, který má zjednodušit a zrychlit postup při zásazích proti problémovým medvědům.