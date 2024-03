Masakr na koncertu v Moskvě: Teroristé zabili královnu krásy Jekatěrinu!

V horor se změnil koncert rockové skupiny Piknik, který se konal v pátek 22. března. Do koncertní haly Crocus City Hall v ruském městě Krasnogorsk na okraji Moskvy vtrhli ozbrojenci a začali střílet do davu. Při teroristickém útoku, ke kterému se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (ISIS), zemřelo přes 130 lidí, mnoho dalších utrpělo zranění. Mezi oběťmi je i bývalá královna krásy Jekatěrina Novoselovová (†42). Rockový koncert se stal osudným i manželům Irině a Pavlovi Okiševovým, kteří dostali lístky na koncert od svých přátel. Pavel měl co nevidět oslavit narozeniny.