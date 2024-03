Hrdina teroristického útoku u Moskvy: Šatnář (15) z koncertní haly vyvedl přes 100 lidí!

Při teroristickém útoku v koncertní hale Crocus City Hall na okraji Moskvy se hrdinsky zachoval teprve patnáctiletý chlapec. Mladík jménem Islám pracoval v koncertní hale jako šatnář a velice dobře si pamatoval bezpečnostní pokyny. Poté, co do haly vtrhli teroristé a spustili palbu, hoch neváhal a snažil se do bezpečí dostat co nejvíce nevinných. Nakonec se mu podařilo zachránit více než 100 lidí! Moment evakuace zachytila kamera a video se začalo šířit po sociálních sítích.