Přeživší promluvila o teroru v Moskvě: Předstírala, že je mrtvá! Pak se odplazila z hořící haly pryč

Při teroristickém útoku v Krasnogorsku na okraji Moskvy zemřely desítky lidí. Počet obětí po útoku stále stoupá. Mezi oběťmi jsou i děti. Ozbrojenci vtrhli do haly, kde probíhal koncert, a spustili palbu. Po útoku navíc v koncertním sálu vypukl masivní požár. Z nemocničního lůžka promluvila jedna z přeživších. Žena uvedla, že předstírala, že je mrtvá. Následně se odplazila z haly pryč.

K teroristickému útoku došlo v pátek 22. března ve městě Krasnogorsk v Moskevské oblasti. Do koncertního sálu Crocus City Hall, kde se mělo konat vystoupení rockové skupiny Piknik, vtrhli ozbrojenci a spustili palbu. Při střelbě zemřely desítky lidí. Počet obětí vzrostl v sobotu 23. března na 93, oznámil podle agentur ruský Vyšetřovací výbor, který sehrává roli federální kriminální ústředny. Výbor podle agentury TASS předpokládá, že počet obětí ještě vzroste. Po masivní střelbě v koncertním sále vypukl požár.

Bývalý náměstek ministra vnitra Ukrajiny Anton Geraščenko na svém profilu na sociální síti X sdílel video, v němž promluvila jedna z přeživších útoku. Nejmenovaná dívka z nemocničního lůžka popsala, co se uvnitř koncertního sálu odehrálo. Ve videu uvedla, že ozbrojenci stáli u východu ze sálu. „Jeden z nich běžel zpátky dovnitř a začal střílet na lidi. Padla jsem na zem a předstírala jsem, že mě zastřelili,“ uvedla s tím, že vedle ní ležela žena, kterou zabili. Potom v sále vypukl požár, který se rychle šířil. „Zavřeli dveře, ale pravděpodobně je nemohli zamknout. Ležela jsem vedle dveří a dýchala. Po nějaké době jsem se odplazila ven. Za tři nebo čtyři minuty. Rozhlédla jsem se. Všude byl kouř,“ dodala s tím, že se dokázala doplazit až k východu a poté, co se ubezpečila, že nejsou nikde útočníci, dostala se až ven do bezpečí.

23. 3. 2024 11:43 Ukrajinští energetici dnes dál pracují na obnovení dodávek elektřiny pro některé zákazníky po pátečním ruském vzdušném úderu, který byl podle Kyjeva největším útokem Moskvy proti ukrajinské energetické síti od zahájení ruské agrese před více než dvěma lety. S odvoláním na ukrajinské úřady o tom informuje agentura Reuters. Prezident Volodymyr Zelenskyj na telegramovém účtu uvedl, že ve většině postižených regionů byla "technická možnost dodávek elektřiny" obnovena, obtížná však podle něj zůstává situace v Charkovské oblasti na východě země. 11:05 Počet obětí pátečního teroristického útoku v Krasnogorsku u Moskvy vzrostl na 115, uvedl dnes podle tiskových agentur Vyšetřovací výbor, který v Rusku sehrává roli federální kriminální ústředny. Předchozí bilance podle výboru zmiňovala 93 obětí. 10:12 Ruská tajná služba FSB podle médií tvrdí, že podezřelí z pátečního útoku v Krasnogorsku u Moskvy údajně měli kontakty na ukrajinské straně. Kyjev už v pátek odmítl, že by měl s útokem cokoliv společného. Útočníci, kteří byli dnes ráno zadrženi, se pokoušeli utéci směrem k rusko-ukrajinské hranici. Předpokládaní teroristé údajně "měli kontakty na ukrajinské straně", tvrdí FSB podle listu Kommersant.