Černá je dobrá, dejte jim šanci: Policisté hledají domov psům, o které není zájem

Lidé pečující o zvířata v útulcích napříč republikou by mohli vyprávět. Psi a kočky černé barvy jsou nejhůře umístitelní. Noví páníčci podvědomě vyhledávají „vesele“ působící zvířata, což černá srst pro mnohé nesplňuje.

Přerovští policisté se rozhodli tento mýtus zbořit a hledají domov pro fenku Lenu (4) a psa Atose (4). Oba hafani čekají na nové páníčky v Útulku pro zatoulaná zvířata v Přerově už dlouhé měsíce.

Černá je dobrá

„A protože černá je typickou barvou našich prvosledových uniforem, naše volba byla jasná. Dejte jim šanci,“ vzkazují policisté Denisa a Tomáš. Oba čtyřnohé krasavce už také představili na sociální síti.

Jak Lena tak Atos jsou aktivní, silní hafani. Nehodí se k dětem a starším lidem. Oba milují hračky, umí nosit náhubek, zvládají základní povely. Jen Atos na obojku dost tahá, s postrojem ale chodí mazácky.

Aktivní Lena

Kastrovaná fenečka Lena, černá s bílou náprsenkou, marně vyhlíží v útulku pána už rok. Zpočátku je ostražitá. Zájemce tak čeká několik návštěv, aby si Lena na nového člověka zvykla.

„Ale když si její důvěru získáte, bude vám oplácet láskou a svojí neustálou pozorností. Byla by šťastná v bytě i u domku se zahradou, u zkušeného páníčka,“ popsali policisté. Pokud by měla mít psího parťáka, pak jedině samce. Spokojená bude spíše jako jedináček.

Přátelký Atos

Atos, kříženec německého ovčáka, marně čeká v útulku už 2,5 roku. K lidem je velmi přátelský, potřebuje ale domek se zahradou, kde nebudou jiná zvířata. „V bytě by si vynucoval pozornost štěkáním,“ uvedli policisté.

Jako štěně měl hafan vykloubenou pravou packu, tehdejší majitel to neřešil. „Špatně to srostlo. Ale v běžném životě to Atose neomezuje, nemůže jen na delší a náročné túry,“ doplnili policisté s tím, že pes též musí pravidelně dostávat kloubní výživu.

