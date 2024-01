Štír

Při kreativních činnostech a rukodělných pracích budete spokojení. Nakonec zjistíte, že jste se do aktivity natolik zamilovali, že se v ní budete i nadále rozvíjet. To je báječné, protože jakmile se přihlásíte do kurzu, poznáte nové lidi a v oboru se zdokonalíte.