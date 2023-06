Blíženci

Nenechte se rozházet nabubřelými kolegy ani nadřízeným. Prostě si jich nevšímejte a dělejte si svoji práci. Ve volném čase nevyhledávejte nové koníčky a spokojte se s těmi, co máte. Moc by vás to unavilo a stejně byste nebyli ve výsledku spokojeni.