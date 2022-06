Marian koupil před lety domek poblíž železniční trati a zrekonstruoval jej. Loni v květnu si jeho manželka Milada (38) pochvalovala novou kuchyň. Společně s dcerkou Viki (12) se 24. června těšili, jak společně oslaví narozeniny hlavy rodiny. Jenže přišlo tornádo...

Marian kontroloval maso na grilování, když se do střechy pustily kroupy. To byla jen předehra katastrofy, která se k Hruškám nezadržitelně blížila. „Nejdřív jsem si myslel, že nějací kluci od tratě házejí na střechu kameny. Ale byly to kroupy velké jako vejce, nikdy jsem nic podobného uviděl. Potom jsme uslyšeli neustále se přibližující hukot,“ popsal Marian Pavúček poslední chvíle před úderem tornáda.

Zůstaly jen zdi

Celá rodina se stačila schovat v jedné z místností, aby po několika minutách nevěřícně zírala na dílo zkázy. Střecha zmizela, z domku číslo popisné 151 zůstaly jen obvodové zdi. Jeden z jejich dvou pejsků ze zahrady zmizel. Pohled do okolí byl také úděsný.

„Všechny baráky opodál zůstaly bez střech. Hlavní cesta zmizela pod přívalem všeho možného, co tornádo smetlo,“ vzpomíná Marian. Jejich dvě auta byla rovnou na odpis.

délka: 02:44.64 Video Video se připravuje ... Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně. pro Blesk.cz - Pavel Šilt

Změny nepovolili

Další ranou byl tvrdý verdikt statika. Ten určil dům Pavúčkových k demolici. „Chtěli jsme mobilní domek, ale ten nám nepovolili. Běhali jsme po úřadech a dozvěděli se, že dům stál v nádražní zóně a v novém projektu nelze akceptovat jakékoliv změny. Dům musí být stejný jak byl, přízemní, bez patra. Ani garáž, kterou bychom rádi, neprošla. Takže bude jen venku místo k parkování ,“ povzdychla si Milada.

Díky penězům od pojišťovny, Červeného kříže a z veřejné sbírky se začal na původním místě „rodit“ nový domeček. V zimě základy, od letošního jara už stojí hrubá stavba, zatím bez střechy. Původní plány, že budou Pavúčkovi v létě bydlet, ale vzaly za své.

Do roka a do dne

„Chybí materiál, řeší se střecha, k sehnání není střešní krytina. Ke všemu stavební materiál neuvěřitelně zdražil,“ vysvětluje Milada. Pavúčkovi tak bydlí společně s Britem, křížencem stafordširského teriéra, už rok v pronajatém dvoupokojovém bytě v Hodoníně.

„Nájem nám tam teď poskočil o dva a půl tisíce. Jsme ale spolu s Marianem už dvacet let, tak nás něco jen tak nerozhodí,“ dodává Milada. Věří, že snad na Vánoce už budou všichni v novém.