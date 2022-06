V domě byla se svým partnerem Milanem Novákem (71). Také jeho nezvyklý zvuk zaujal. Před dům vyšel jen v trenýrkách. „Od Mikulčic přicházel obrovský vír. Ten rachot byl jak deset nákladních vlaků,“ zavzpomínal.



Křičela, nebylo to slyšet

To už na něj partnerka křičela: „Proboha nechoď sem, běž pryč.“ Milan ji ale neslyšel. Paní Lenka se proto utekla schovat do obýváku. „Stála jsem v rohu jak přibitá a křičela. Bylo to šílené. Můj hlas nebyl vůbec slyšet,“ řekla.

Tornádo se doslova prohnalo jejich domem. „Rozbíjelo, na co přišlo. Z obývacího pokoje vypadly zdi i s okny, zeď najednou nebyla ani v kuchyni. Třásla jsem se hrůzou a stála tam v noční košilce a bosky,“ pokračovala paní Lenka.



Ležel v krvi

Milan se nestačil schovat. Tornádo ho srazilo na zem a tam na něj mrštilo pergolu. Hned jak to bylo možné, začala ho paní Lenka hledat. Našla ho ležet v krvi. „Měl jsem rozdrcený loket a zlomenou čelist,“ popsal pan Milan svá zranění.

Potřeboval okamžitou pomoc, jenže cesta do nemocnice v Hodoníně byla zablokovaná troskami. „Syn Rudek ho proto vzal do břeclavské nemocnice. Zachránil mu tím život,“ uvědomuje si paní Lenka.



Byl to možná anděl

Mezitím vycházeli z domu sousedi. „Byli zkrvavení a v šoku, hledali se navzájem. Jak jsem stála na hromadě trosek, všimla jsem si, jak z našeho domu teče voda. Zastavit ji ale nešlo. Pomohl mi až jeden neznámý muž… možná anděl,“ přemítala paní Lenka.

Sama kupodivu přežila ničivé tornádo bez zranění. „Neměla jsem ani škrábnutí a přitom jsem chodila bosá po bytě, kde bylo všude sklo. Okna a dveře byly rozbité. V celých Lužicích nešel proud,“ pokračovala Janulíková.



Dali si štamprli, ale nepomohla

Počasí ale nedopřálo lidem odpočinku. „Sedli jsem na zničenou terasu a začalo pršet, zase blesky a kroupy. Bouřka nepřestávala. Nalili jsme si po štamprli, ale alkohol nefungoval. Vypili jsme ho skoro litr a nic,“ zavzpomínala paní Lenka.

Po nekonečné noci konečně přišlo ráno. To už přicházeli dobrovolní hasiči, záchranáři, party starších i mladších lidí a všichni chtěli pomáhat. „Bylo jich tolik, že mi až slzy tekly. To nám dodalo sílu,“ dodala paní Lenka.

Ta nyní s partnerem Milanem bydlí v opraveném domě, je už ale menší. Zhroucené patro neobnovili, rozhodli se, že jim bude stačit jen přízemí.

Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, odloučenou část Hodonína Pánov a částečně i Hodonín. Asi 200 domů bylo zcela zničeno a přes 1 200 poškozeno.