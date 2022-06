„Byl jsem v pondělí u tchýně, když mi volali chlapi, že mi tady spadl stromu. Nikdo mi nechtěl do telefonu říct, jaká je tady hrůza,“ řekl Vrátil. Hned jak se jeho kamarádi z Moravské Nové Vsi, kterou postihlo ničivé tornádo takřka přesně před rokem, dozvěděli, co se stalo, okamžitě přijeli.

„Pocházím z Moravské Nové Vsi, když tam loni udeřilo tornádo, bylo mi hned jasné, že si musíme pomáhat. Odklízel jsem tam trosky několik týdnů. Teď mi to kluci vracejí. Solidarita opravdu funguje," dodal dojatě.



Tornádo postihlo i jeho sestru

„Bylo to tady jak na mraveništi. Všichni mu chtěli pomoci,“ uvedla jeho máma Radka Duchoňová (51). Podobnou situaci zažila už před rokem. „Mám ještě dceru. Ta loni při tornádu přišla o auto, zahradu a okna. Na bytovce, kde bydlí, uletěla i střecha,“ dodala.

Video Video se připravuje ... Tornádo v Lanžhotě zničilo střechu Roberta Vrátila (26), dům je neobyvatelný.

Domu, v němž Vrátil bydlel, se říká rybářská bašta. „Původně to byla rybářská klubovna, pak hospoda, která zanikla při nástupu covidu. S manželkou jsme dům opravili před dvěma lety, střechu před rokem a už se tu bydlet nedá. Naštěstí máme kam jít,“ dodal. Pustí se do oprav nanovo? Záleží prý, co řekne statik…

Mělo rychlost 150 km/h

Meteorologové potvrdili, že se v pondělí v Lanžhotě skutečně vytvořilo malé tornádo. „Na 99 procent můžeme říct, že to bylo tornádo o rychlosti odhadem okolo 150 kilometrů za hodinu,“ řekl Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. To loňské mělo sílu zhruba 300 km/h.

Více či méně poničeno bylo v Lanžhotě několik desítek domů, množství zahrad a stromů. Obec přišela při tornádu i o část nového plotu u fotbalového stadionu. „Opravit jsme ho nechali teprve před týdnem,“ řekla místostarostka Lanžhotě Petra Říhová (46, Nezávislí).