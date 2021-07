O tom, že se v případě nouze národ semkne, není pochyb. V případě tornáda na jižní Moravě je to ale až nepřekonatelná solidarita občanů celé České republiky. Nabízejí jako dar auta, tašky na střechu nebo třeba i invalidní vozík.

24. června se jižní Moravou prohnalo tornádo o nebývalé síle. Zničilo vesnice, přes tisícovku domů, desítky jich budou muset jít k zemi. Rodiny přicházejí o střechy nad hlavou, své věci i jistotu na několik dalších měsíců.

Ještě se ani nevědělo, jak moc velká tragédie to bude, a už se zakládala první sbírka. Tam se během pár hodin nasbíralo několik milionů. A sbírek pak běželo daleko víc. V současné době částky přesahují více jak miliardu korun! A to vše od lidí lidem.

Neskutečná solidarita

Ihned se na facebooku objevilo několik skupin, ve kterých lidé začali nabízet své věci, které teď nevyužijí a opodstatnění najdou třeba v jedné z postižených obcí. „Mohu do postižené oblasti dovézt tento invalidní vozík, byl by o něj zájem?“ uvádí ve skupině „Dobrovolnická pomoc po břeclavském tornádu“ Jana.

A podobných příspěvků jsou tam stovky. Lidé v současné chvíli potřebuji hlavně materiální věci. „Ahoj! Nemám nic zvláštního. Jen mám na zahradě pár tašek, co jsem sundal vloni ze střechy. Kdyby je někdo chtěl třeba na kůlnu, rád mu je dám,“ nabízí se Zdeněk v další skupině. Každá taška se teď bude určitě hodit. Některé domy sice stojí neporušeně na svém místě, ale nemají střechu.

Některé rodiny nemají ani čím jezdit, nabízejí se tak i auta. „Dobrý den, rádi bychom pomohli rodině z postižené oblasti. Darujeme pojízdné auto- Peugeot 406 sedan, rok výroby 1995, 1,8 l benzín, nová spojka, motor po opravě, STK dělaná loni, dvě sady pneumatik. Foto pošlu do zprávy. Auto jsme chtěli prodat, ale rádi ho darujeme někomu, komu pomůže v těžké situaci. Nám už neposlouží, manžel dostal služební auto a byla by škoda, aby stálo na zahradě a nikdo s ním nejezdil,“ ptá se potřebných Kateřina.

Jedno auto se už dokonce podařilo předat! „Děkujeme jedné úžasné rodině V. z Dvora Králové. Darovali synovi auto Hyundai Santa Fe a ještě s kolegyněmi a kolegy naplnili kufr auta potřebnými věcmi a koloběžkou a malým kolem pro malou dcerku mého syna,“ popisuje Petr.

Zároveň je čas i dvouměsíčních prázdnin a dětem se určitě hodí nějaký ten tábor. „Nabízíme dětem z postižených oblastí šestidenní letní tábor včetně dopravy. Deseti dětem tento pobyt zaplatili naši sponzoři. Tábor pořádá spolek Bambusáci z.s. od 18.7. do 23.7. ve skautské základně na Blažkovci v Holicích u Pardubic. Pro děti je připravený bohatý program se spoustou zábavy a her s odměnami. Rádi bychom alespoň touto cestou pomohli, aby děti přišly na jiné myšlenky a rodiče si mohli obstarat, co potřebují,“ nabízí například Týna ve skupině „Morava – Tornádo – Pomoc lidem“. Nabízejí se i lidé, kteří chtějí přijet pracovat.

Nahlásit se, nejezdit na „blind“

Jelikož je dobrovolníků opravdu hodně, musel Jihomoravský kraj tuto pomoc regulovat. Nejlepší, co může pomocník udělat, je nahlásit se na web dobrovolnici.jmk.cz, tady jsou vyjmenovaná i pravidla a aktualizace toho, co je zrovna potřeba. „Potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím, ostatní dobrovolníci budou nasazení primárně na úklid v okolí obcí a ve vinicích,“ stojí na webu.

Výhrůžky smrtí

Sociální sítě ale práci v zasažených vesnicích svým způsobem i komplikují. Je dobré si všímat, kdy se příspěvek s žádostí o pomoc přidal a zda je taková pomoc ještě potřeba. Chci poprosit, aby si všichni ověřovali, jestli zpráva, kterou šíří dál, je stále aktuální. Stává se nám, že se na facebooku objeví například požadavek na dodávky jídla. Ten je jedním telefonátem vyřešen, ale tento neaktuální příspěvek „létá“ virtuálním prostorem tři dny,“ prosí hejtman JmK Jan Grolich (KDU-ČSL).

To ale není to nejhorší. Lidem, kteří v sutinách makají několik hodin denně, je vyhrožováno smrtí! „Těm lidem, kteří tady makají několik dní v kuse, je vyhrožováno smrtí. Toto se děje. Musíme zajišťovat psychickou pomoc i těm lidem, kteří tady zvládají největší nápor práce,“ řekl novinářům Grolich. A důvod? Podle lidí sedících u sociálních sítí je pomoc „nedostatečná“. To ale není vůbec pravda. Grolich nakonec poprosil, aby nikdo podobné dezinformace nešířil dál.