„O tom, co se stalo, jsem se dozvěděl přes Facebook druhý den ráno. Jedna paní tam prosila o jídlo pro obyvatele Pánova. Okamžitě jsme uvařili 300 porcí polévek a hlavního jídla a jel jsem,“ zavzpomínal provozní penzionu U Jakubu z Mutěnic.



Nepoznával to

Když přijel na místo, lokalitu téměř nepoznal. „Byla tam apokalypsa. Zničené domy, stromy, auta. Nešel proud. Lidé na tom nebyli psychicky dobře, mnozí byli zranění. Scházel tam nějaký koordinátor,“ popsal své prvotní pocity.

Viděl, že kdyby nezajistil Pánovu jídlo, lidé by tam trpěli hladem. Nebyl nikdo, kdo by jim ho obstaral. „Pro nás to znamenalo vařit ráno pro lidi z Pánova a poté teprve pro naše hosty v penzionu. Nebyl čas chodit domů. Spali jsme v kuchyni, a to tři, maximálně čtyři hodiny denně,“ přiznal.



Vařili za své

Zničující zápřah vydržel Kučera a jeho kuchaři déle než měsíc. „Kromě Pánova jsme začali vařit i pro Lužice. Snažili jsme se dělat pestrou stravu pro obyvatele i dobrovolníky, kteří přijeli z celé republiky,“ pokračoval Kučera. V obcích se totiž pohybovaly i stovky dobrovolníků, kteří také museli jíst.

„Nedělali jsme to rozhodně pro peníze. Jen jsme cítili, že musíme pomáhat, a dělali jsme to, co jsme uměli nejlíp. Bez podpory majitele penzionu Jindřicha Robka by to nešlo,“ dodal provozní.

Za měsíc uvařili v penzionu kolem 13 tisíc porcí jídla! Většinu nákladů hradili výhradně ze svého. „Pomohlo nám několik jednotlivců a jedna společnost, která nám dodala 80 kilo masa. Později nám začaly za jídlo platit Lužice a přidal se i Hodonín. Jihomoravský kraj nám nepřispěl za celou dobu ani korunu,“ dodal provozní penzionu.

Smrtící tornádo se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem večer ve čtvrtek 24. června 2021. Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, odloučenou část Hodonína Pánov a částečně i Hodonín.

Asi 200 domů bylo zcela zničeno a přes 1200 poškozeno. Bezprostředně po tornádu zemřelo šest lidí, další později na následky zranění. Ošetřeno bylo několik set lidí.

VIDEO: Takto řádilo 24. června 2021 tornádo na jižní Moravě.

délka: 00:56.43 Video Video se připravuje ... Tornádo v Lužicích na Hodonínsku Facebook/Eric Nopest