Fanoušci filmů pro dospělé jsou v šoku: Pornohvězda bojuje o život!

Pornoprůmysl v posledních měsících zasahuje jedna špatná zpráva za druhou. Po smrti několika hvězd z filmů pro dospělé v krátké době fanoušky šokovala další smutná informace. Pětadvacetiletá bývalá pornoherečka Emily Willisová byla v únoru převezena do nemocnice kvůli srdeční zástavě. Momentálně krásná brunetka leží v kómatu a bojuje o život.

„Nedávno se Emilyin svět i ten náš obrátil vzhůru nohama, když byla přijata do nemocnice, což znamenalo začátek neuvěřitelně tvrdé a nepředvídané bitvy,“ svěřil se Michael, otec pětadvacetileté úspěšné herečky.

Ta byla v únoru převezena do nemocnice Thousand Oaks v Kalifornii poté, co u ní došlo k srdeční zástavě. Jak uvádí americká média, stalo se tak již 5. února. Podle Emilyina bratra herečka z filmů pro dospělé přesto i nadále zůstává v kómatu a bojuje o život.

Rodina podle deníku The New York Post nemá přístup k hereččiným finančním prostředkům. Ty má Emily podle všeho uzamčené na soukromém účtu a své příbuzné neuvedla jako možné osoby, které z něj mohou peníze vybrat. Příbuzní, kteří se snaží Emily co nejvíce podporovat a pomáhat jí, založili sbírku, kde mohou lidé přispět na hereččinu léčbu. Během pár dní se podařilo vybrat neuvěřitelný 1,2 milionu korun.

Fanoušci jsou z posledních zpráv kolem Emily v šoku. „Svět je tak krutý. Nezasloužila sis být takhle potrestána. Doufám, že se brzy uzdravíš,“ napsal pornoherečce na sociální sítě jeden z příznivců. „Emily, nepřestávej bojovat! Přeji ti brzké uzdravení,“ popřál další.

Nejedná se o jedinou špatnou zprávu z pornoprůmyslu. 1. března byla ve svém domě v Novém Mexiku nalezena bez známek života šestadvacetiletá kráska Sophie Leoneová.15. února si na život sáhla šestatřicetiletá pornoherečka Kagney Linn Karterová. Na začátku letošního roku byla zase ve svém domově v Oklahomě nalezena předávkovaná Jesse Jane společně s jejím přítelem.