Výrostci ohrožovali v Jablonci děti: Chtěli výkupné, případ rozplétá policie

Matka jednoho z ohrožovaných chlapců popsala, že jejího syna a jeho kamarády cestou do města ohrožovala skupinka mladistvých. „Chtěli po nich peníze, jinak je zbijí,“ popsala na sociální síti. Kluci prý zaběhli do cukrárny, kde chtěli vyčkat na policii.

„Dovnitř parta vyhrožujících vyslala dívku, aby kluci dali dohromady 500 korun jako výkupné, jinak že čekají venku a zmlátí je,“ uvedla máma s tím, že řešení incidentu se v zápětí ujali strážníci a poté policisté.

S chladnou hlavou

Na sociální síti to rozdmýchalo velké emoce. Loni totiž město terorizoval gang mladistvých. Napadal jiné děti, vše natáčel a zveřejňoval na sociálních sítích. K některým kontroverzním komentářům se tak vyjádřil i primátor Miloš Vele.

„Tvrdí, že magistrát ani policejní složky nekonají a že je třeba si zjednat spravedlnost vlastními prostředky, tedy i za použití násilí. Chtěl bych se proti podobným nařčením ostře ohradit,“ uvedl.

Pohotová reakce dětí

Zároveň pochválil, jak příkladně se napadené děti zachovaly. „Vyhledaly nejprve pomoc v místě, kde je větší skupina lidí, a pak vše přišly ohlásit přímo na služebnu městské policie,“ popsal Vele.

Díky pohotové reakci školáků tak mladiství agresoři neunikli. „Útočníky bylo možné rychle dohledat, zadržet a předat policii,“ popsal.

Jiná partička

Incidentem se zabývají kriminalisté. „Mezi dosud prověřovanými a dalšími zúčastněnými mladistvými i nezletilými nejsou žádné osoby, které mají cokoliv společného s osobami prověřovanými v souvislosti s loňskými případy protiprávního jednání mládeže v ulicích města,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Víc informací s ohledem na věk zúčastněných policie poskytovat nebude. Lidé by se ale měli určitě vyvarovat vyřizování si účtů vlastními silami, tedy násilím. „Velice lehce by se takovým jednáním mohli sami dostat do konfliktu se zákonem,“ dodala mluvčí.

