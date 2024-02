Češka se zřítila z rakouské ferraty Drachenwan: Podle svědka nebyla trasa vhodná pro začátečníky!

Při zdolávání ferraty jde o výstup v náročném skalním terénu, kde však pohyb usnadňuje ocelové lano zakotvené v několikametrových intervalech pevně ve skále, na trase bývají i stupy a další pomůcky. Lezcům to pomáhá překonat obtížná místa, ale hlavně slouží k jištění. Podle obtížnosti se trasy označují písmeny, kdy A je nejlehčí a F extrémně obtížná.

„V roce 2020 to pro mě byla první ferrata a nedokázal jsem obtížnost posoudit. Ale nyní s odstupem času si troufám říct, že to nebylo pro začátečníky,“ uvedl v úterý před soudem Martin K.. Přestože i pro něj to byla premiéra na ferratě, řekl, že on na sobě náročnost tolik nepocítil.

„Mám relativně slušnou kondici,“ uvedl aktivní triatlonista. Podle něj ale část účastníků měla se zdoláním trasy velké problémy. Dodal, že od té doby absolvoval několik ferrat, proto už dokáže obtížnost odhadnout.

Lezec spadl z ferraty na Ústecku: Záchranáři se k němu museli slanit desítky metrů

Prakticky po celou dobu výstupu doprovázel pětadvacetiletou ženu, která se při sestupu zřítila z výšky kolem 50 metrů a zemřela. „Odpočinek na vrcholu před sestupem měl být rozhodně delší,“ řekl Kňáva. Dodal, že žena byla evidentně vyčerpaná, o chvíli později se zřítila.

Tragédie se stala v srpnu 2020. Výpravu, která měla 15 členů, vedl obžalovaný Dalibor U.. V minulosti byl držitelem licence národního horského průvodce. Pro organizaci podobné akce v zahraničí však byla kvalifikace nedostatečná. Navíc podle obžaloby byl počet lidí ve výpravě nadlimitní.

Rakouští záchranáři vyzvedli zraněné Čechy z Grossglockneru: V takovém bivaku horolezci strávili dvě noci!

Už v červenci 2019 Dalibor U. pořádal výpravu dvou desítek lidí do Rakouska na ferratu Wildfrauensteig. Nakonec se akce kvůli úrazu neúčastnil a místo sebe poslal jako vůdce skupiny kamaráda Jana L., který neměl žádnou licenci. Při výstupu čtyřiadvacetiletá účastnice výpravy uklouzla a zřítila se ze skály z výšky 150 metrů a zemřela. Jan L. je druhým obžalovaným, hrozí jim až šestileté vězení. Obžalovaní tvrdí, že obě úmrtí byla nešťastnou náhodou. Soud bude pokračovat v březnu výslechem dalších svědků.