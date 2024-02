Kadetku Míšu postřelil instruktor: Zklamání z rozsudku a drsný vzkaz pro Vladimíra!

„Nikdy mu neodpustím. Přišla jsem se mu podívat do očí, aby viděl, co způsobil. Nevěřím ničemu, co říká. Viděla jsem, když mě střelil a vím, jak se to skutečně stalo,“ řekla Míša před budovou soudu.

Odsouzený činu lituje

Městský soud v Bratislavě Vladimíra Š. uznal vinným a odsoudil ho podmínečně na 4 roky s 3letým odkladem. „Cítím se vinen. Každý instruktor je zodpovědný za to, co dělá. Je mi to nesmírně líto. Snažil jsem se najít lékaře i v zahraničí, někoho, kdo by Míše dokázal pomoct. Nepodařilo se mi to,“ řekl během závěrečné řeči odsouzený.

Vladimír se po skončení jednání chtěl s postřelenou Michaelou setkat osobně, ta ho ovšem odmítla. „Podívejte se, jak jsem skončila. Pak se podívejte na výši trestu. Názor si každý udělá sám, jestli je to spravedlivé,“ dodala Míša, která zřejmě až do konce života skončí připoutaná na invalidním vozíku.

Vladimír po jednání prohlásil, že rozhodnutí soudu respektuje: „Ještě se poradím s advokátem, zda vůči rozsudku podáme odvolání. Dodnes nevím, jak se do té zbraně dostal ostrý náboj. Ano, byl jsem to já, kdo připravoval zásobník. Ty náboje byly školní,“ řekl novinářům.

Jak uvádí Plus JEDEN DEŇ, soud instruktorovi nařídil také zákaz vykonávání funkce nebo povolání, při kterých dochází k držení zbraně. Michaele musí dále zaplatit náhradu škody v přepočtu ve výši 1 220 000 korun. Rozsudek není pravomocný, poškozená se odvolala.

Co se tehdy stalo?

Michaelu Vladimír postřelil v březnu minulého roku během tréninku po vyučování. Střela prošla plícemi, páteří a žaludkem a přerušila dívce míchu. Mladá Míša skončila na vozíku. Jen zázrakem nepřišla o život, doktoři ji museli devětkrát operovat.