Svědek, kterému dvě děti umřely přímo před očima: „Zapletly se do války gangů!“

„Ty ubohé děti byly prostě ve špatný čas na špatném místě. V okolí probíhá válka mezi gangy, ale Max a Mason rozhodně v žádném nebyli, to vás mohu ujistit,“ cituje server Daily Mail svědka Jasona Teakela, který podle svých slov viděl dva teenagery umírat na ulici před svým domem.

Šestnáctiletého Maxe Dixona a patnáctiletého Masona Rista útočníci pobodali v sobotu večer na jihu britského města Bristol. Po útoku oba chlapce převezli do nemocnice, ti ale druhý den ráno svým zraněním podlehli.

Křičeli o pomoc

„Když jsem vyšla z domu, přiběhl po ulici můj bývalý partner Scott, který si myslel, že je to jeho syn. Smrtelně zraněný chlapec se zapotácel a snažil se přejít silnici, ale podlomily se mu obě nohy a on se zhroutil zhruba uprostřed. Křičel o pomoc a Scott se mu začal věnovat. Druhý chlapec se snažil dostat do svého domu. Zavolali jsme záchranku,“ uvedla místní obyvatelka Kristy Kiddová.

Kiddová dále uvedla, že policie po příjezdu z Masona strhla oblečení a odhalila hlubokou bodnou ránu na břiše.

Další ze svědkyň uvedla, že útočníky viděla na vlastní oči: „Viděla jsem určitě dva lidi v autě a tři v dodávce – byli na sobě namačkaní.“ Policisté v souvislosti s úmrtím zadrželi již čtyři osoby a vyzvala další svědky, aby se přihlásili na místním oddělení.

Mezi rostoucím počtem vzkazů, které na místě činu zůstaly, byl i vzkaz od jednoho z učitelů obětí: „Dnes bude v mé třídě chybět úsměv. Navždy na vás budeme vzpomínat, milí chlapci.“