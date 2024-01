Teroristé Hamásu uřízli Izraelci hlavu: Za statisíce ji prodávali!

Mladík Adir Tahar, který sloužil u izraelských obranných sil, zemřel 7. října loňského roku poté, co radikální hnutí Hamás provedlo několik koordinovaných útoků na Izrael. Otec devatenáctiletého vojáka nyní pro izraelskou televizi popsal otřesné okolnosti jeho smrti. Teroristé Hamásu mu prý uřízli hlavu, kterou chtěli prodat za víc než 220 tisíc Kč.

Radiální hnutí Hamás provedlo rozsáhlý útok na jižní Izrael 7. října loňského roku, při kterém zemřelo na 1200 lidí. Při útoku zahynul i devatenáctiletý voják Adir Tahar. Otec mladého vojáka nyní vystoupil v izraelské televizi i24NEWS a v rozhovoru uvedl, že jeho syn zemřel při raketovém útoku. „Poslali na něj raketu a tři granáty,“ uvedl David s tím, že nedávno obdržel sken z CT vyšetření, jež odhalil, že jeho tělo bylo plné šrapnelů.

Teroristé Hamásu mu navíc údajně uřízli hlavu, kterou odvezli do Pásma Gazy. Otci se prý nakonec podařilo získat synovo tělo, aby ho mohl pohřbít na hřbitově na Herzlově hoře. „Než jsem své dítě pohřbil, otevřel jsem rakev. Byl k nepoznání,“ uvedl otec. Identifikace těla prý proběhla pomocí testů DNA a podle identifikačního štítku vojáka. „Když jsem pohřbil Adira, věděl jsem, že pohřbívám své dítě bez jeho podstatné části,“ uvedl.

David se zapřisáhl, že synovu hlavu najde a pohřbí ji spolu s ostatními synovými ostatky. Při pátrání pomalu zjišťoval, co se stalo. Vojáci izraelských obranných sil údajně v mrazáku v Pásmu Gazy našli v pytli s tenisovými míčky uříznutou hlavu. Při výslechu jeden z teroristů prý uvedl, že ji chtěl prodat za víc než 220 tisíc Kč.„Je to šíleně barbarské,“ řekl otec mladého vojáka, který poté, co synovu hlavu získal zpět, své dítě pohřbil podruhé.