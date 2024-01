Neviděli jste ji? Policie pátrá po Amelii z Prahy: Zmizela i se svým sedmiměsíčním synem

Třiadvacetiletá žena odjela spolu se svým sedmiměsíčním synem ze svého místa bydliště v ulici Vazavova v Praze 4. Domů už se nevrátila. „Sebou si vzala pouze dvě dávky výživy pro syna s tím, že se za čtyři hodiny vrátí, ale do současné chvíle se tak nestalo. Z místa odjela bílým vozidlem značky Škoda Fabia ( RZ 9AS4748) a byla oblečena do černých kalhot, světlé kožešinové bundy do pasu a černých bot.,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina v tiskové zprávě.

„Poslední zaznamenaná poloha jejího mobilního telefonu je v Jesenici u Prahy, kde se měla nacházet včera, kolem čtvrté hodiny odpolední,“ dodal mluvčí s tím, že od té doby její telefon vypnutý a její otec má o ni obavy. Kriminalisté zjistili, že by mohla být s otcem (32) jejího syna, nicméně i jeho mobil je nedostupný. Policisté proto žádají širokou veřejnost o pomoc s pátráním.