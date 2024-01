Expolicista si za pár tisíc pořídil bankomat: Během dvou let vydělal neskutečný balík!

Paul od osmnácti let snil o tom, že bude vydělávat hodně peněz a bude žít spokojeným životem, ovšem mnoho let netušil, jak na to. V minulosti vystřídal několik zaměstnání. Ve svých šestadvaceti letech se rozhodl dát k policii. Nastoupil na protidrogové oddělení a během dvou let se vypracoval na pozici detektiva. Neměl však prý vůbec žádný osobní život. Pracoval i šestnáctihodinové směny a spal jen tři hodiny. „Zanedbával jsem svůj osobní život,“ postěžoval si s tím, že si uvědomil, že takhle dál žít nechce.

V roce 2017 mu jeden z jeho kolegů řekl, aby si něco zjistil o podnikání s bankomaty. Nápad jej zaujal, a tak začal shromažďovat informace. Nakonec se rozhodl koupit bankomat v přepočtu zhruba za 47 tisíc korun, který umístil do nehtového studia. V tu chvíli se mu změnil život.

Začal vydělávat průměrně přes 11 tisíc měsíčně jen z poplatků, které činily v přepočtu zhruba 67 korun za transakci. Nejdůležitější je podle Paula vytipovat místo, kam bankomat umístit. „Nejlepší místa mají vysokou návštěvnost a vysokou poptávku po hotovosti. Zamyslete se nad nehtovými salony, kadeřnictvími, místními obchody s potravinami, lékárnami,“ vyjmenovává Paul, který v současné době vlastní celou síť bankomatů.

V březnu 2021 dokonce opustil svou práci u policie a svému podnikání se začal věnovat naplno. Jak uvádí britský deník Daily Mail, od ledna 2021 do dubna 2023 Paul zaznamenal tržby víc než 271 milionů korun a jeho čistý zisk činil zhruba 79 milionů. O svém příběhu Paul vypráví na sociální síti instagram, kde se chlubí svým luxusním životem. Má krásný dům, luxusní auta a věnuje se své rodině.

