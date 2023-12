Někdejší kriminalistka o vrahovi z fakulty a Klánovic: Je podivné, že otec nevěděl, co syn chystá!

Otec střelce údajně pracoval oblasti bezpečnosti. „Jak je možné, že otec, který dokonce pracoval v oblasti bezpečnosti, nezjistí, že má jeho syn větší množství zbraní? Že má dokonce i výbušniny? To muselo stát velké množství peněz,“ uvedla ve vysílání CNN Prima NEWS. Proč syn svého rodiče zavraždil, taktéž není jasné. Šíří se však různé teorie.

Dále Hoffmanová uvedla, že vrah měl své kroky pečlivě promyšlené. „Dvojnásobnou vraždu spáchal pachatel ve velké vzdálenosti od svého bydliště. To znamená, že velice dobře počítal s tím, jak bude policie pracovat, že okruh podezřelých se bude rozšiřovat pomalu.“

Někteří mají pochybnosti o rychlosti zásahu policie a domnívají se, že orgány selhaly. To však expertka odmítá a vyvrací. „Policie konala velice dobře. Informace, které měli, byly velice vágní. Když se mají chytnout správné linie, tak to trvá hrozně dlouho. Bylo nasazeno velké množství lidí. Musím smeknout před tím, co policie udělala.“ Celkem mladík z Hostouně na Kladensku zavraždil 17 lidí.