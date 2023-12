Hororové svátky v Brazílii: Žena uřízla nevěrnému manželovi penis!

Žena nestrpěla manželovu nevěru s patnáctiletou neteří. Nalákala ho do postele, kde ho překvapila s břitvou v ruce. Vzápětí mu uřízla penis, který ihned spláchla do záchoda. Bála se totiž, že by ho mohli muži znovu přišít. Momentálně čelí obvinění z pokusu o vraždu.