Slova místních o šílenci, který měl v Hradci ubodat chlapce (†14): Policie ho obvinila z vraždy

O tragické události informovala ve čtvrtek večer policejní mluvčí Iva Kormošová, která uvedla, že podezřelého zadrželi asi hodinu po incidentu. „Jedná se o podezření z trestného činu vražda, kdy podezřelou osobou je dvaatřicetiletý muž a poškozenou osoba mladší 15 let,“ sdělila mluvčí.

V pátek kriminalisté zadrženého muže obvinili z vraždy a podali návrh na jeho vzetí do vazby. „Klademe mu za vinu, že po předchozí hádce napadl kuchyňským nožem 14letého chlapce, který na místě na následky zranění zemřel,“ dodala k tomu Kormošová.

Místní obyvatelka pro server Novinky.cz popsala, že obviněný muž se často pohyboval v okolí nádraží, kde žebral. Obecně se prý choval velice podivně a zřejmě bral drogy. „Byl to feťák. Říká se, že ten incident byl skrz cigaretu a marihuanu. Ale samozřejmě jsem u toho nebyla, to je, co se povídá. Toho chlapce mi je strašně líto. Znám od vidění jeho rodinu,“ sdělila žena webu.