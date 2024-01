Máma zmizela před více než 10 lety: Její tělo našli v rybníku poblíž zábavního parku!

Policisté začali po Sandře pátrat v roce 2012. Tehdy sedmačtyřicetiletá žena 8. května odjela z domu své babičky Pauline Varnerové ve floridském Orlandu na schůzku s mužem, s nímž se seznámila na seznamce. Dvojice se měla sejít ve městě Kissimmee. Na místo Sandra dorazila.

Odtamtud volala své babičce, že dojela v pořádku a že jí zavolá znovu, až bude vyjíždět domů. Ovšem už se neozvala. „Řekla mi, že zavolá, až tam dojede a to také udělala. Pak řekla, že mi zavolá, až pojede zpátky, a já řekla dobře, ale už se neozvala,“ uvedla Pauline s tím, že se nikdy předtím nestalo, že by o sobě nedala vědět.

Sandra byla matkou tří dětí. Rodina se proto obrátila na policii, která po ní začala pátrat. Vyšetřovatelé zjistili, že naposledy byla viděna, jak ve svém minivanu odjíždí z restaurace v Kissimmee. Policisté vyšetřovali i muže, s nímž se sešla. Nakonec oznámili, že nemá nic společného s jejím zmizením.

Jak uvádí americký deník New York Post, u výslechu muž uvedl, že se společně sešli v McDonaldu, kde v tu dobu pracoval a následně šli každý svou cestou. Rodina netušila, co se Sandře přihodilo víc než deset let. Průlom ve vyšetřování nastal až na Silvestra, kdy skupina dobrovolníků, jež se specializuje na podvodní pátrání pomocí sonaru, našla její ostatky a vozidlo v rybníku poblíž zábavního parku Disney World.

„Po všech těch letech víme, co se jí stalo, včera našli máminu dodávku,“ uvedl Sandřin syn Timothy s tím, že zatím není jasné, co se tehdy přihodilo, nicméně to vypadá, že zřejmě vyjela ze silnice a sjela do rybníka.