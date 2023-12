Matka z pekla vsugerovala zdravé dceři rakovinu: Gypsy mámu zabila! Po letech opustila vězení

Už když byla Gypsy Rose miminko, její matka ji často brala do nemocnice, kvůli obtížím, které ale podle testů neměla. V osmi letech dívenka spadla z motocyklu. Naštěstí vyvázla jen s odřeninami, jenže její matce to dalo záminku pro to, aby dceři začala dělat ze života peklo.

Ač podle lékařů neměla Gypsy žádná vážná zranění, matka byla přesvědčená, že její dcera bude potřebovat několik operací. Dívka přestala chodit do školy a jezdila na invalidním vozíku. Později sama uvedla, že se domnívala, že je od pasu dolů paralyzovaná.

Šokující pravda

Ve čtyřiadvaceti letech měla prý Gypsy inteligenci sedmiletého dítě, údajně trpěla několika nemocemi, měla za sebou leukémii, byla upoutána na invalidní vozík, neměla vlasy, měla vypadané zuby a byla vyživována sondou. Její matku lidé obdivovali jako silnou ženu a místní charita, která jim po hurikánu Katrina dokonce postavila dům, jim neustále pomáhala. Dívka absolvovala operace střev, očí, slinných žláz a matka ji brala každou chvíli k lékařům. Jeden z nich dokonce pojal podezření, že je dívka zdravá a objednal testy, které jeho domněnku potvrdily. Když se matka o výsledcích dozvěděla, přestala k němu s dcerou chodit.

V roce 2015 byla ale Dee Dee nalezena mrtvá a brzy vyšla najevo šílená pravda. Gypsy je zcela zdravá dospělá žena. Matka ji roky týrala a dělala jí ze života peklo, protože sama pravděpodobně trpěla psychickým onemocněním s názvem Münchhausenův syndrom v zastoupení.

Podstatou syndromu je předstírání somatických či psychických obtíží. Není však zcela jasné proč. Nejčastěji se však uvádí, že proto, aby pacient (nebo osoba, o níž se stará, nejčastěji dítě) svým jednáním získal roli nemocného a kontakt se zdravotnickým personálem.

Gypsy viděla vraždu jako jedinou možnost z bezvýchodné situace, a proto přesvědčila tehdejšího přítele Nicholase, aby matku zavraždil. Což se také stalo a oba skončili ve vězení. Nicholas byl odsouzen k doživotnímu trestu a Gypsy k deseti letům.

V minulosti pro dokumentární seriál Gypsy popsala, že ve vězení se cítí nejsvobodněji ve svém životě. Nyní dvaatřicetiletá žena byla tento týden po osmi letech propuštěna. Z věznice Chillicothe Correctional Center v Missouri ji vyzvedl učitel Ryan Scott Anderson, kterého si vzala minulý rok ještě za mřížemi. Gypsy vyjde v lednu nová kniha a také se touží setkat se zpěvačkou Taylor Swift.