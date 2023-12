Holčička s několika vážnými poruchami se narodila bez očí! Beznadějný případ teď překvapil lékaře

O svém těhotenství se Allyana ze Salisbury ve státu Severní Karolína v USA dozvěděla v listopadu roku 2022. Během pravidelných prohlídek nic nenasvědčovalo tomu, že by se dítě narodilo s jakýmkoliv typem postižení. Bezprostředně po porodu v červenci letošního roku lékaři miminko vzali stranou, aby ho lépe prohlédli. Mezitím, co se zmatená matka strachovala, lékaři zjistili, že je zde možnost, že se Harlym narodila bez obou očí. Allyanně sdělili, že se musí ujistit.

Hned druhý den v nemocnici provedli několik různých vyšetření a jejích hypotéza se bohužel potvrdila. Harlym nikdy nebude vidět svět stejně jako ostatní děti. Naneštěstí doktoři odhalili, že trpí poruchou metabolismu, kvůli které není schopná přeměnit mléčné cukry na glukózu, tudíž musí být krmena speciální hadičkou. Taktéž zjistili, že levá strana jejího mozku je nedovyvinutá...

„Říkali, že nebude schopna mluvit nebo chodit, používat pravou stranu těla - a bude vývojově opožděná…Nejdřív jsem automaticky předpokládala, že její stav je moje vina – každá máma si za to může sama. Ale lékaři mi řekli, že neexistuje jasný důvod, proč se narodila s tolika nemocemi - je to jen genetika,“ konstatuje Allyanna pro deník New York Post. Dívka však nikdy neztratila naději a své novorozené dceři dávala všechnu potřebnou lásku.

Temné prognózy o vývoji malé Harlym se snad i díky tomu zcela nevyplnily. Podle všeho je to v rámci možností velmi veselé a zdravé miminko, které si užívá života. Nyní už pětiměsíční batole se projevuje jako jiná zdravá miminka. Doktoři jsou z výsledku jejich testů příjemně překvapeni. „Kopíruje všechno, co dělám – třeba foukání bublin jazykem nebo pískání. Všechno je to dobré znamení – lékaři si nemysleli, že by měla nějaký typ mozkové aktivity,“ popisuje nadšená maminka. Allyana má v budoucnu v plánu svou dcerku umístit do běžné školy.