Aktivní střelci v Česku: Vystřílená restaurace v Uherském Brodě, střelba v nemocnici a nejvíce obětí na fakultě

Chorobná žárlivost 50letého muže zapříčinila v dubnu letošního roku jednu z nejhorších vražd v Olomouckém kraji. Začalo to poté, co muž ze Slovenska dojel do Olšovce – Boňkova na Přerovsku se svou přítelkyní k její rodině.

Svou partnerku nejprve pobodal šroubovákem do ruky a krku. Ta se po nečekaném útoku dala na útěk do patra, kde se s rodiči a svým patnáctiletým synem zamkla v pokoji. 50letý cizinec mezitím odešel do svého automobilu, kde si vzal nelegálně držený samopal vzor 58, a vrátil se do domu. Vyšel do patra, zabušil na dveře, a když se mu je nepodařilo otevřít, začal pálit.

Za dveřmi zastřelil 77letou ženu, jejího stejně starého přítele a patnáctiletého chlapce, syna 47leté přítelkyně střelce. Ta se po střelbě dala v ponožkách na útěk, střelec za ní. Nejprve ji hledal v rodinném domě, poté venku v lese. Během útěku ji stihl postřelil, naštěstí nijak vážně. Sám se poté schovávala v lese, tou dobou už totiž na místo mířila první policejní hlídka.

Během pátrací akce, do které byla zapojena zásahová jednotka, psovodi, speciální pořádková jednotka z Ostravy a vrtulník z Brna, se pachatel zastřelil. Po několika hodinách ho vypátrala posádka vrtulníku. Ženě se podařilo doběhnout do nedaleké restaurace, kde se schovala. Podle policie za vším byla nezvládnutá chorobná žárlivost, která však v té době neměla žádný relevantní důvod.