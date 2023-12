Dívka v Kolíně skočila pod vlak: Policie zveřejnila dramatické záběry z její záchrany

21letá žena z Kolína se koncem října znovu narodila. Velkou zásluhu na tom mají dva policisté Matěj se Štěpánem, kteří ke sražené ženě na nádraží přijeli už dvě minuty po nahlášení. Byla velmi vážně zraněná, z mnoha míst krvácela, museli jí proto přiložit i takzvané turnikety. Nakonec byla letecky transportována do nemocnice. Teď jim navíc ještě poděkovala za záchranu.

Byl poslední říjnový den a kolem osmé hodiny ranní posílá operační důstojník nejbližší policejní hlídku na nádraží v Kolíně. Má informaci, že tam vlak srazil ženu a je vážně zraněná. Na místě jsou první dva policisté Matěj Novotný se Štěpánem Liskou. A to už dvě minuty po oznámení. Z auta rychle berou batoh nacpaný zdravotnickým materiálem a běží na pomoc.

V kolejišti našli 21letou mladou ženu, která byla při vědomí, ale ve vážném stavu. „Oba členové hlídky, bez jakéhokoliv zaváhání, zahájili u velmi těžce zraněné dívky život zachraňující úkony. Ze zdravotnického batohu, který je součástí vybavení každého služebního vozidla, vytáhli turniketová škrtidla, která použili na zraněné končetiny, aby u dívky zastavili krvácení. Současně s ní po celou dobu velmi citlivě komunikovali,“ popsala mluvčí policie Michaela Richterová.

S ošetřováním pokračují až do příjezdu záchranářů, kteří si od nich dívku přebírají. Mezitím na místo už míří i vrtulník letecké záchranné služby. „Po vyproštění ze zaklínění pomohli dívku již ve stabilizovaném stavu přenést do sanity, odtud ji pak do jedné z pražských nemocnic transportoval vrtulník,“ dodala mluvčí.

Podle policistů se žena pokusila skokem pod vlak o sebevraždu. Pomoc ale tehdy byla naštěstí na blízku. „Páni policajti mi zachránili život. Bez nich bych tu možná ani nebyla. Pokud tyto policisty někdo znáte, vyřiďte jim moje velké díky. Jsem jim moc vděčná,“ napsala na sociální síti zachráněná dívka, která změnila postoj k životu a chce žít.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop