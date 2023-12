Nejdřív svědci a poté záchranáři: Muži u Mníšku pod Brdy zachránili život po zástavě oběhu

Díky rychlé reakci svědků se v neděli odpoledne podařilo zachránit život muži (36), který měl zástavu oběhu. Na pomoc mu následně přijela záchranná pomoc, vrtulníkem ho poté po resuscitaci a připojení na plicní ventilaci transportovali do nemocnice.

Zástava oběhu je život ohrožující věc, u které jde o vteřiny. Ideální podle záchranářů je pak „spatřená zástava“, v tu chvíli může na pomoc okamžitě přispěchat svědek, který začne s resuscitací. A podobně to bylo i v neděli odpoledne u Mníšku pod Brdy.

K 36letému muži se zástavou vyjela lékařská posádka se sanitkou a z Prahy vzlétl vrtulník letecké záchranné služby. „Díky okamžité reakci dostal nový život do vínku mladý muž,“ popisují záchranáři. Muže na místě nejprve resuscitovali svědci, pak lékař.

„Po příjezdu na místo převzaly posádky laickou resuscitaci a po podání prvního (defibrilačního) výboje došlo k obnovení činnosti srdce. Muži byly zajištěny dýchací cesty a následně byl letecky transportován do FN Motol,“ dodávají s tím, že by se nikdo neměl bát poskytnout první pomoc. „Jste to vy, kdo tím někomu může zachránit život,“ zakončili.