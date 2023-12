Mladíka ve vodě napadl žralok a ukousl mu nohu! Děsivý útok zachytil na kameru

Dvaadvacetiletý Ital z města Parma se před časem přestěhoval do Austrálie, kde studoval vysokou školu. Matteo začal ve volných chvílich chodit k moři, do kterého se zamiloval. Rád surfoval, plaval nebo se potápěl mezi rybami. Právě to se mu ale stalo před pár dny osudným.

Mladík se vydal s vybavením a kamerou potápět odlehlou pláž u pobřeží Queenslandu. Ve vodě si ale Matteo všiml, že je vedle něj žralok. „Krátce nato jsem pocítil strašnou bolest v noze. Žralok mě začal táhnout do moře. Až se mi v určitém okamžiku podařilo chytit jeho hlavu rukama,“ popsal děsivý zážitek Ital.

Ve vodě se pokusil roztáhnout predátorovi čelisti a s obtížemi se mu podařilo vyprostit z jeho tlamy nohu. Tu měl ale Matteo jen ke koleni. I přes velký šok a bolest se ale rychle dal na úprk a plaval směrem ke břehu.

„Strachy jsem křičel, bál jsem se, že mě žralok dostane a sežere mě. Křičel jsem o pomoc na mého přítele Tommase, který byl na pláži. To on byl ten, kdo mě zachránil. Než se na místo dostali záchranáři ve vrtulníku, přitlačil mi na zbytek nohy kus látky, aby zastavil krvácení,“ vyprávěl zraněný mladík. V nemocnici mu pak lékaři museli nohu amputovat.

Celý útok predátora se Matteovi podařilo zachytit na kameru. Video sdílel na sociálních sítích, kde svým fanouškům poděkoval za podporu. „Chtěl jsem se rozloučit, nikdy by mě nenapadlo, že to monstrum přežiju. Ztratil jsem tolik krve a nohu... Jste mí hrdinové, dáváte mi sílu!“ vzkázal přátelům a známým.