Zběsilá honička s policií na Sokolovsku: Řidič jel po chodníku i v protisměru, zastavil ho až výstřel

Ve čtvrtek 7. prosince kolem 10:30 si policisté z Chodova všimli vozu, který se projížděl ulicemi a rozhodli se ho zastavit. Jeho řidič ale neuposlechl a začal ujíždět. Několikrát najel na chodník i do protisměru. Pak vystoupil a začal utíkat. Zastavil ho varovný výstřel policistů.

Šílená honička jako z amerického filmu se odehrála v Chodově na Sokolovsku. Policie se řidiče rozhodla předepsaným způsobem zastavit a provést u něj silniční kontrolu. Muž ale začal zrychlovat a na výzvy hlídky nereagoval.

„Opakovaně přejel do protisměru, několikrát vjel na chodník, nerespektoval dopravní značení, do kterého i narazil, stejně jako do oplocení pozemku,“ popsal událost policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Řidič pak zastavil před obcí Vřesová, vystoupil z auta a začal utíkat směrem do lesa. „Za pětatřicetiletým mužem se vydali policisté, kteří ho opakovaně vyzývali, aby zastavil, jinak bude použito donucovacích prostředků. Během pronásledování nakonec jeden z policistů využil svého oprávnění a po několika neuposlechnutých výzvách provedl ze své služební zbraně varovný výstřel směrem kolmo vzhůru do bezpečného prostoru,“ dodal mluvčí s tím, že muž ještě chvíli utíkal, ale nakonec se zastavil a pod hrozbou namířené zbraně uposlechl výzvy policie a lehl si na zem.

Brzy se také ukázalo, proč muž ujížděl. Měl platný zákaz řízení, který mu byl udělen v roce 2019, ale začal platit až v roce 2022, protože do té doby byl muž ve výkonu trestu. Ujíždějící řidič se také odmítl podrobit testům na drogy a alkohol. Hrozí mu až dvouleté vězení.