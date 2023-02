Brutální vražda na Sokolovsku: Ubitou Lucii (†42) našel bývalý přítel

Na oběť místní vzpomínají v dobrém. „Byla moc hodná,“ shodli se. Zároveň ale jedním dechem dodávají, že za vším byly určitě drogy.

„Chodily sem za ní takové divné typy, asi právě pro ty drogy. I toho, který ji zabil, jsme tu vídali, říkali jsme jí, ať toho nechá a najde si práci, a pak se stalo tohle,“ prozradila jedna ze sousedek. Na její dveře bouchal v sobotu ráno vyděšený expartner Lucie, který ženu našel mrtvou.

Zakrvácené ruce

„Měl ruce od krve, jak se jí ještě snažil pomoci. Křičel, ať zavolám policii, že nežije. Bála jsem se, a hned jsem volala. Pak jsme se dozvěděli, co se stalo, jsem z toho moc špatná. Tu noc jsem ale nic neslyšela, to bych okamžitě volala policii,“ hlesla žena.

Drogové pozadí tragédie potvrdili i policisté. Ti v pondělí násilníka (48) obvinili z vraždy. „Dvojice měla mít slovní rozepři ohledně získání omamných a psychotropních látek. Poté měl muž ženu fyzicky napadnout několika údery do horní poloviny těla, konkrétně zejména do oblasti hlavy. Jednat měl s úmyslem ženu usmrtit a pro sebe získat majetkový prospěch,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Mrtvá pod přikrývkou

„Ten, co Lucku zabil, se po té vraždě měl tady v okolí vyptávat, jestli už někoho mají. Ona mu Lucka měla dávat drogy na dluh, a teď asi odmítla, proto to tak skončilo. On bydlí tady nedaleko, dělal ve stejné fabrice jako její bývalý přítel. Je to hrůza, tohle si, chudák, nezasloužila,“ shodli se lidé z domu, kde se vražda odehrála.

Útočník po činu tělo oběti zahalil přikrývkou, kterou v bytě našel, a odešel. V neděli si pro něj přišla policejní zásahovka. „Zadrželi jej v bytové jednotce nedaleko místa, kde ženu usmrtil,“ dodal Kopřiva.

Škraloup z minulosti

Muž skončil v policejní cele, vyslech si obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Čeká na na rozhodnutí soudu o vzetí do vazby. V minulosti se přitom už zpovídal z vraždy, tehdy ještě ve stádiu pokusu.

Svoji známou, téměř osmdesátiletou seniorku, bil, kopal a škrtil. Žena předstírala smrt, a tím se zachránila. Násilník jí poté sebral peníze a naházel je do automatů. Před dvěma dekádami za to vyfasoval 14 let. Za letošní první vraždu v Karlovarském kraji mu hrozí trest až výjimečný.

VIDEO: Policejní zásahovka zadržela muže, který měl kvůli drogám zavraždit na Sokolovsku svoji známou.