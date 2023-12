Student se snažil brutálním způsobem znásilnit svou učitelku: „Kdy už konečně chcípneš“ ,řval.

Sedmnáctiletý Jonathan Martinez-Garcia stráví až 40 let za mřížemi za pokus o znásilnění a ublížení na zdraví. V dubnu roku 2022 napadl a škrtil mladou učitelku střední školy El Dorado v Las Vegas. Posléze se jí snažil podřezat žíly. Žena si myslela, že útok nepřežije. Po hodině a půl ale Garciovi došla trpělivost a místo činu opustil.

V záběrech z bezpečnostních kamer umístěných ve škole je možné spatřit Garciu, jak jde po chodbě. V určitý moment se zastaví, otočí se a změní směr. Reaguje na svou učitelku, která se mezitím objevila v zadních dveřích třídy. Později je v záznamu vidět, jak s ním žena zápasí. Garcia ji posléze vtáhne dovnitř do třídy. Po hodině a půl odchází násilník pryč ze školy. Policisté ho zatkli nedlouho poté.

Podle mrazivého svědectví poškozené s ní šel Garcia probrat své známky. Chlapec počkal, až se k němu žena otočí zády, zamkl dveře a poté ji zezadu začal škrtit provazem. Vzápětí přitvrdil a praštil jí hlavou o stůl tak silně, že upadla do bezvědomí. Učitelka si vzpomíná, že se probudila bez kalhot i kalhotek. Garcia ji poté údajně čímsi polil a vyhrožoval jí, že ji upálí zaživa. Místo toho na ni však shodil těžkou knihovnu plnou knih, na kterou si sedl. Paralyzovaná žena se bála, že zemře. Přesto, že napadení přežila, má velké psychické problémy a nechce se k povolání vrátit. U soudu se nechala dále slyšet, že doufá, že bude Garcia uvězněn, co nejdéle to půjde.

Tajemství zatčeného manžela Makarenko: Po divoké párty pád a krvácení do mozku!

Na závěr útoku se Garcia pokusil ženu zabít ještě dalším způsobem. Chtěl jí podřezat, žíly přičemž nadával na to, že je stále naživu: „Nemůžeš už konečně chcípnout?“ křičel. Mladík se měl údajně svým činem mstít, protože učitele prý neměl v oblibě. Jak ale sám Garcia přiznává, tak oběť se k němu nikdy nechovala špatně. Rodina Garcii jeho chování nechápe a nerozumí tomu, co se mohlo chlapci honit hlavou. Podle dalších svědectví měl mít dobré známky i chování. Podle některých působil ale depresivně a odpojený od okolí.

Rozsudek nad Ferim jako vzkaz pro agresory? Experti řekli, proč je případ v Česku zlomový

Garcia zprvu uvedl, že si nic nepamatuje. Toto tvrzení, ale posléze vyvrátil s tím, že si pamatuje, jak učitelku škrtil. Blízcí oběti jsou zdrceni a u soudu vypověděli, že tato událost jí zcela změnila život a negativně ovlivnila její psychické zdraví i budoucnost. Žena prý byla do učení velmi nadšená. Momentálně však neplánuje, že by do jakékoliv školy vstoupila. Garcia byl soudem uznán vinen a odsouzen k minimálně 16 a maximálně 40 letům pobytu ve vězeňském zařízení. Za svůj zločin se omluvil a uznal svou vinu.