Otřesný obchod s nezletilou dívkou řeší Krajský soud v Ostravě. Obžalovaný Jiří F. (57) měl před dvěma roky přivézt kunšaftovi do Fulneka na Novojičínsku na sex školačku, které mělo být jen 13 let! Jiří F. to popírá a soud zásobuje výmluvami.