Rozsudek nad Ferim jako vzkaz pro agresory? Experti řekli, proč je případ v Česku zlomový

Co říkáte na rozsudek nad Dominikem Ferim? Překvapil vás, čekali jste něco jiného?

Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent: Výsledek soudu s Dominikem Ferim vítám. Bylo těžké odhadnout dopředu, jaký bude výsledek. Již z předchozích vyjádření státní zástupkyně bylo zřejmé, že se snaží poslat k soudu jen případy, u kterých si je jistá, že před soudem obstojí a že pachatel bude potrestán. Proto bylo pět případů odloženo. Dominik Feri se pokušel tvrdit, že odložení znamená, že všechna obvinění ohledně jeho chování nejsou založená na pravdě. Ale i v těch pěti případech státní zástupkyně tvrdila, že nepochybuje o tom, že se skutky staly, jenže je není možné odsoudit. Smutné na kauze je, že museli případy odkrýt novináři a novinářky, že oběti neměly dostatek důvěry v to, že jim náš systém hned pomůže najít spravedlnost.

Pavel Houdek, kriminolog: Ano, překvapil. Upřímně jsem nečekal nepodmíněný rozsudek; ve světle toho, jakým způsobem se u nás takové typické znásilnění trestá, a vzhledem k dosavadní bezúhonnosti pachatele, jsem čekal obvyklejší podmíněný trest.

Jsou tři roky za tři znásilnění málo?

Tři roky za tři znásilnění - na sociálních sítích se ozývají hlasy, že je to málo. Jaký na to máte názor vy?

Johanna Nejedlová: Pro oběti znásilnění je důležité hlavně to, že soud vůbec uznal, že to, co se jim stalo, se stalo tak, jak říkají, a že je za to pachatel potrestán. Dominik Feri má zároveň zaplatit obětem přes 500 000 korun. Osobně považuji takový trest za dostatečný. Nejsem velkým zastáncem drakonického trestání. Mnohem více se mi líbí spíš skandinávský systém, který kratší trest doplňuje komplexní prací s pachateli tak, aby se skutečně napravili. S Konsentem říkáme, že naším cílem není, aby víc lidí sedělo ve vězení, ale aby ubylo případů znásilnění.

Pavel Houdek: Záleží, jakou optikou se na trest budeme dívat. Jsou tři roky (reálně spíš rok, vzhledem k velmi reálné možnosti až jistotě podmínečného propuštění po třetině trestu) vězení za zničených několik životů málo? Každý empatický člověk řekne ano. Na druhou stranu se ale musíme ptát, je-li takový pobyt za mřížemi dostatečný k tomu, aby si ho pachatel „zapamatoval“ a žil nadále řádný život. Pokud jde o tento konkrétní případ, pak je odpověď nejspíš zase ano.

Proč se hovoří o tom, že tento rozsudek je v Česku precedentní?

Johanna Nejedlová: Je to důležitý signál pro veřejnost. Ať už je pachatelem kdokoliv, třeba i politik nejsledovanější na sociálních sítích, není nedotknutelný. Věřím, že tento rozsudek dodá odvahu dalším obětem sexuálního násilí hledat spravedlnost. Ukazuje, že náš systém dokáže stíhat i případy, které se staly dříve v minulosti. Pořád je ale důležité koukat se i na mezery. Proč některé případy musely být odloženy? Jednoduše protože naše současná definice znásilnění neumí veškeré jednání, které vidíme jako znásilnění takto odsoudit. I proto současná vláda chystá úpravu trestního zákoníku a definice znásilnění v něm.

Pavel Houdek: Je to poprvé, kdy byl za takový čin odsouzen někdo slavný a mocný. Ukazuje se tím, že alespoň pokud jde o znásilnění, je jedno, co za pachatele proti Vám stojí - spravedlnost si na něj umí sáhnout. To je silné sdělení.

Rozsudek jako silný signál pro všechny

Jak může tento rozsudek ovlivnit názor české společnosti v názorech na „rape culture“? Tedy to, jak nahlížejí lidé na oběti znásilnění a pachatele?

Johanna Nejedlová: Případ už společnost ovlivnil a ovlivnil ji pozitivním směrem. Od prvního článku o Dominiku Ferim se objevily další kauzy týkající se obvinění známých a vlivných mužů. Jedním z příkladů je psychiatr Cimický. Změnilo se, jakým způsobem o sexuálním násilí píší média a jak o něm mluví veřejnost. Věřím, že už tolik lidí nezpochybňuje, proč například oběti o sexuálním násilí léta mlčí.

Pavel Houdek: Ve společnosti pořád panuje mýtus o tom, že znásilnění vypadá tak, že chlap v kukle někde v noci zatáhne ženu v parku do křoví, tam ji zbije, zláme kosti a pak znásilní. Ve skutečnosti typické znásilnění vypadá právě tak, jako v diskutovaném případě. Agresor je někdo, koho přeživší zná, v minulosti se k ní choval hezky, třeba jí i s něčím pomohl - ale najednou z ničeho nic chtěl sex a nerespektoval NE. A i kvůli tomuto mýtu je takové typické znásilnění jen málokdy postihováno. Nahlíží se na něj jako na něco, co vlastně znásilnění úplně nebylo - vždyť přeživší nemá ani monokla, tak kde je to násilí? Jenomže právě takové typické znásilnění má ty nejhorší následky: zhroucení důvěry ve svět, narušený vztah k mužům, PTSD (posttraumatický syndrom, pozn. red.), deprese... Soud teď jednoznačně řekl: „Ano, toto je znásilnění“ , a tak ho také potrestal. To je velmi silný signál.

Jak může tento rozsudek ovlivnit agresory?

Johanna Nejedlová: Dominik Feri všem ukázal, že takovéhle chování nemůže procházet donekonečna. Většina agresorů věří tomu, že za to, co dělají, nebudou potrestáni. Věří své nedotknutelnosti a tomu, že jejich obětem nikdo věřit nebude. V tomhle velmi ostře sledovaném případě se ukázalo, že potrestáni být mohou. Tahle informace se nejspíš k většině z nich dostala. Jsem přesvědčená, že čím více pachatelů bude potrestáno, tím více potenciálních pachatelů se sexuálního násilí nedopustí. Zatím tu ale máme 12 000 znásilnění ročně, a ve výzkumech pana Weisse a Zvěřiny se ke znásilnění dokonce přiznalo 5-8 % respondentů. Pořád tedy máme velký společenský problém.

Pavel Houdek: Když se pachatelé nebojí trestu, pak vcelku samozřejmě páchají trestnou činnost častěji a intenzivněji. Znásilnění patří mezi trestné činy, kde se u nás opravdu bát nemusí. Nemyslím si, že tohle nastavení změní jeden rozsudek, ale rozhodně to je signál, který říká: my (stát, potažmo justice) to bereme vážně a půjdeme po vás. Pachatelé těchto typických znásilnění často přeživším po činu říkají: „Podívej se na sebe, co jsi zač, a podívej se na mě. Nikdo ti nebude věřit. Případně nemáš žádný důkaz, bude to slovo proti slovu.“ Tento rozsudek ukázal, že na takovou ochranu spoléhat nemohou...

Nejedlová: Schwarzenbergerův výrok je nepřijatelný

Jak může tento rozsudek ovlivnit přeživší podobných činů?

Johanna Nejedlová: Jsem přesvědčená, že jim dodá odvahu. Nepřestávají mne ale překvapovat vyjádření některých blízkých z okolí Dominika Feriho. Karel Schwarzenberg například po svém předchozím tvrzení, že takové věci jsou normální a v mládí je dělal každý, nově tvrdí, že soud je podjatý a Feriho je mu líto. To je něco z zcela nepřijatelného.

Pavel Houdek: Myslím, že by mohl být povzbuzením směrem k tomu, že má smysl podobné činy hlásit - a to i v případech, kdy je pachatel někdo v mocenské pozici (což je spíš pravidlem, než výjimkou), nebo kdy od skutku uplynula delší doba. Je to určitý signál, že se lze domoci spravedlnosti. Zároveň ale taky ukázal, že spravedlnost je vykoupena velkou cenou - jak ukázaly úniky jmen ze spisu, snaha o veřejné očerňování přeživších i útoky na justici jako takovou.

Jak může tento rozsudek ovlivnit podobné procesy, např. blížící se proces s psychiatrem Cimickým?

Johanna Nejedlová: Rozsudek by neměl další soud ovlivnit nijak. Soudci mají soudit podle platné legislativy a na základě předložených důkazů. Ovlivnit by ale rozsudek mohl politické jednání a nastavování pravidel. Jak je možné, že v poslanecké sněmovně mohl poslanec obtěžovat a nakonec se i pokusit znásilnit stážistku? Jak je možné, že sněmovna nemá tak jako mnohé firmy nebo třeba univerzity mechanismy řešení nevhodného chování?

Pavel Houdek: Soudci a soudkyně jsou na něco zvyknutí. Třeba u typických znásilnění dávat podmínky. Tuto rutinu jim medializovaný rozsudek nad známou osobností veřejného života může narušit v tom smyslu, že ukázal, že je v pořádku a i za toto typické znásilnění může uložit nepodmíněný trest.

Jak dopadne odvolání?

Skeptici se domnívají, že se Feri odvolá, soud se potáhne další měsíce a nakonec bude trest zmírněn - jak vidíte další scénář vy?

Johanna Nejedlová: Já naopak věřím v to, že další soud potvrdí rychle rozsudek, který už padl. Soudkyně uvedla, že Dominik Feri se dokonce vysmíval oběti, když vypovídala. Ukázalo se navíc, že stereotypy, kterými se snažil Dominik Feri znevěrohodňovat oběti, prostě před rozumným soudem neobstojí.

Pavel Houdek: Bez důkladné znalosti spisu na tohle nedokážu odpovědět. Jediné, co je jisté, je to, že soud se potáhne, a pokud to budou měsíce, tak bude patřit mezi ty rychlejší. Tak to u nás se spravedlností chodí.