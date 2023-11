Podcast: Brutální sexuální násilník zavraždil mladou Sabinu. Na její tělo hodil hadry a šel spát

Václav Schneider vyrostl v Podbořanech na Lounsku. V dospělosti se ale přestěhoval do Prahy a jeho známí ho měli za veselého, vtipného a nekonfliktního společníka. Opak byl ale pravdou. Byl to nebezpečný sexuální násilník a nakonec i vrah. Během několika měsíců v roce 2009 brutálně znásilnil dvě dívky a třetí zavraždil.

Znalci později u Schneidera zjistili, že trpí poruchou osobnosti, která při běžném kontaktu nemusí být znát. Proto možná jeho přátelé nevěděli, co je doopravdy zač. Prvního odporného útoku se dopustil v srpnu 2009, to bylo Schneiderovi pouhých 22 let. V brzkých ranních hodinách si na zastávce U Kříže v Libni vyhlédl čtyřiadvacetiletou studentku Janu, která se vracela z brigády na diskotéce, a pronásledoval ji až k jejímu domu, před kterým ji napadl.

Dívka se bránila a snažila se na útočníka mluvit. „Řekla jsem, že se nějak domluvíme. Tvrdila jsem, že mám menstruaci a že by to teď nebylo dobrý. Říkala jsem mu, že to dělá špatně, že má slečnu oslovit, pozvat na oběd, ale tvrdil, že chce jen sex,“ popsala později Jana. Schneider ji shodil na zem, začal ji bít tak, že upadla do bezvědomí, a pak ji i okradl.

Znovu mladík zaútočil počátkem listopadu. Tentokrát si vyhlédl čtyřiadvacetiletou Irinu. Ta se vracela z práce ve striptýzovém klubu. Schneider Irinu pronásledoval až ke vchodovým dveřím jejího domu, pak ji zatlačil dovnitř a začal ji škrtit tak, že upadla do bezvědomí. Útočník bezvládnou ženu svlékl, vytáhl jí z přirození tampon a pokusil se ji znásilnit, což se mu nepodařilo. Schneider pak Irinu okradl a nechal ji tam ležet, objevil ji až soused, který přivolal pomoc. Obě dvě ženy po útoku trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.

Bohužel to nebylo vše, co násilník ten rok udělal. Jenom pár týdnů po napadení Iriny se po směně v restauraci opil. Po návratu domů si objednal eskortní servis. S prostitutkou Sabinou měl nejprve normální pohlavní styk, pak ji ale začal škrtit a bít takovým způsobem, že dívka brutální útok nepřežila. Schneider její tělo prostě zakryl hadry a šel spát. Druhý den ráno šel normálně do práce.

