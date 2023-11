Podcast: Podnikatelka Lenka záhadně zmizela před 24 lety. Utekla nebo jí někdo ublížil?

Máma dvou dětí a podnikatelka z Prostějova Lenka Gambová záhadně zmizela na přelomu května a června roku 1999. Dodnes není jasné, co se s ní stalo. V dnes již promlčeném případu zůstává obrovské množství otazníků. Manžel ohlásil její zmizení na policii až po 15 dnech! Její děti by si přály vědět, co se s maminkou stalo. Myslí si, že otec ví více, než řekl.