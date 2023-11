Drsný případ z Liberce plný drog za miliardy: Po podezřelém pátrá Europol!

Kováč podle kriminalistů díky organizované skupině, kterou kolem sebe vybudoval, poskytoval dalším mezinárodním zločineckým skupinám logistiku a neoprávněně přechovával drogy. Na policejním webu to ve středu uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní hledanému hrozí v případě dopadení a odsouzení výjimečný trest s horní hranicí až 24 let vězení, protože se podílel na mezinárodních drogových obchodech v celkovém prokazovaném rozsahu 7,5 tuny narkotik. Lidé, kteří mají o Kováčovi jakékoli informace, se mají ozvat na tísňovou linku 158.

Policisté v souvislosti s kauzou před rokem zatýkali v devíti evropských zemích a v USA. Za organizovanou drogovou trestnou činnost, krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti zadrželi 44 lidí, z toho devět Čechů. Hlavní zadavatel zakázek, obviněný cizinec, je ve vazbě v Německu a podle zjištění kriminalistů byl v kontaktu s kartely a zločineckými organizacemi téměř po celé Evropě a domlouval drogové obchody s kokainem v tunovém množství přímo z Jižní Ameriky a dovoz hašiše z Blízkého východu.

Liberecká krajská státní zástupkyně Petra Pazderková nyní podala k soudu obžalobu proti 11 lidem a jedné firmě. „Obžalobu jsem podala na pachatele jednak pro drogovou trestnou činnost a dále pro daňovou trestnou činnost, pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti a další přečiny,“ řekla ČTK Pazderková. Tři obvinění jsou stíháni vazebně a jeden je ve vězení pro jinou trestnou činnost. Dva z obviněných se rozhodli při vyšetřování spolupracovat.

„Pokud jde o drogovou trestnou činnost, tak ta spočívala v dovozu drog, které byly ukryté v různých komoditách. Drogy byly dováženy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu do Evropy a odtud pak byly ve většině případů dováženy do Bratislavy, kde docházelo k proclívání a následně odvozu do Liberce,“ dodala Pazderková.

Kováč, který se podle detektivů podílel na drogových obchodech, vedl v Liberci minimálně od roku 2018 v podstatě drogový velkosklad. Podle jejich zjištění také poskytoval spediční firmy, které přepravovaly zboží se stovkami kilogramů kokainu nebo hašiše. K úkrytu sloužily například banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda, žulové desky, papírové podtácky nebo kukuřičné lupínky.

„Přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše obvinění podle zjištění policie uskladnili v Liberci a drogy distribuovali dalším zločineckým skupinám. Z některých států Evropské unie si pro ně přijeli kurýři, do jiných byly vysílány kamiony se zbožím a ukrytými drogami. Hodnota pašovaných narkotik dosahovala několika miliard,“ uvedla k činnosti skupiny policejní mluvčí. Doplnila, že Kováčova skupina je stíhána i za dovoz cigaret s daňovým únikem přes 84 milionů korun.

Čeští policisté podle Šmoldasové zajistili dva kamiony nezákonně dovezených cigaret, v Ekvádoru policie zadržela přes půl druhé tuny kokainu v zásilce tuňáků, ve Slovinsku 101 kilogramů kokainu v krabicích s banány, v Lotyšsku přes 900 kilogramů hašiše v žulových deskách a přes 180 kilogramů hašiše v kufrech v Nizozemsku. Podle mluvčí byla trestná činnost tak rozsáhlá, že vznikly dva mezinárodní vyšetřovací týmy. Českou republiku v obou reprezentovaly Národní protidrogová centrála a Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.