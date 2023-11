První slova rukojmích propuštěných Hamásem: Noční můry, slzy a špatné zdraví

Roni Krivoj po propuštění | X

Jedním z propuštěných je pětadvacetiletý Roni Krivoj. Mladík z izraelsko-ruským občanstvím byl unesen z hudebního festivalu, kde pracoval jako zvukař. Teta mladého muže Jelena Magidová řekl The Guardianu, že jejímu synovci se podařilo utéct ze zajetí, palestinští civilisté ho ale vrátili Hamásu.

„Během bombardování byla budova, kde ho drželi, zničena a jemu se podařilo utéct. Několik dní se skrýval. Snažil se dostat k hranici, ale netušil, kde je a jakým má jít směrem,“ uvedla paní Magidová. Dodala, že se Roniho po propuštění ptala, jak se cítí a on jí odpověděl, že má noční můry o festivalu a o zajetí, ale to podle něj znamená, že to nějakým způsobem zvládá.

Hamás uvedl, že Krivoje propustil na žádost Putina v rámci dobrých vztahů s Ruskem. Mladíkova rodina toto tvrzení ale vnímá jako urážku. „Nezáleží na tom, zda se o to zasadil Putin nebo někdo další. Každý, koho Hamás zajal, chce zpět domů. Musíme dostat ven všechny,“ uvedla teta.