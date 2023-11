Hrůza na dálnici D6: Seniorka se otáčela do protisměru!

Nedávný incident na dálnici D6 mohl skončit katastrofou. Devětasedmdesátiletá seniorka při sjezdu na Unhošť zjistila, že nemá dálniční známku. Vjela proto do protisměru a při jízdě se málem srazila s několika auty. Ta však naštěstí stihla uhnout. Policie nyní prosí další poškozené o poskytnutí informací.

Zmatená řidička měla původně v úmyslu sjet na dálnici D6 směrem na Prahu. Vzápětí si však uvědomila, že jí chybí zásadní věc - dálniční známka. Žena pak čekala na kraji silnice, až nepojedou žádná auta, aby se v klidu mohla otočit.

„Dopravní policisté na základě oznámení a zhlédnutí získaného videozáznamu zjistili totožnosti všech zúčastněných, a to jak poškozených, tak i podezřelé řidičky, kterou ztotožnili jako 79letou ženu. Ta při podání vysvětlení uvedla, že nechtěně sjela u Unhoště na nájezd na dálnici D6 ve směru na Prahu, kde si v tu chvíli uvědomila, že nemá dálniční známku, tudíž nemůže dál v jízdě pokračovat. V ten moment pak zastavila na krajnici a čekala na vhodný čas, kdy nepojedou žádná vozidla a ona by se mohla otočit a pokračovat zpátky z dálnice na sjezd na Unhošť,“ popisuje tisková mluvčí por. Bc. Michaela Richterová v policejní zprávě.

Jakmile uznala za vhodné, rozjela se do protisměru, přičemž se málem srazila s několika auty. Jako zázrakem se však nikomu nic nestalo. „Seniorka se začala na dálnici pomalu otáčet do protisměru v době, kdy jela další vozidla, z nichž jeden řidič byl donucen vlivem jejího manévru prudce brzdit, aby do ní nenarazil, a další dva doslova propluli mezi autem seniorky a řidičem, který v tu chvíli na místě zastavil,“ stojí dál ve zprávě.

Jeden z řidičů musel údajně rychle došlápnout na brzdy, aby se se ženou nesrazil. Vše si k tomu natáčel a záznam posléze poskytl Policii ČR. Případ se nyní vyšetřuje jako trestný čin za ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté nyní hledají další poškozené.