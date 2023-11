Policejní taxi ve Znojmě? Hlídka se nejdřív se ženou vyfotila, pak ji naložili a odvezli

Sociálními sítěmi se šíří video, na kterém je vidět dvojice policistů, která si patrně o víkendu ve Znojmě zahrála na chvíli na řidiče taxi. Do služebního auta naložili ženu, se kterou se chvíli před tím fotili a se zapnutými majáky s ní odjeli. Z videa to nevypadá, že by žena něco provedla, údajně se má jednat o jejich známou. Případ prošetřuje odbor vnitřní kontroly.

Nejdřív krátké popovídání, poté společná fotka před policejním automobilem, pak gentlemansky přejde policista na pravou stranu auta, otevře ženě dveře a ta usedá do vozu. Strážce zákona přeběhne dozadu, sedne si za řidiče a společně odjíždí. Na odjezd ještě pustili majáky i se sirénou.

Video, které se teď šíří na sociálních sítích, pochází ze Znojma. Skupinka mladých lidí si podle nich velmi zvláštní situace všimla v neděli kolem půl jedné ráno. „Mladá žena stála u silnice nedaleko znojemského divadla, poté přijeli policisté. My na to jen koukali a čekali, co se bude dít,“ popisuje Blesku jeden ze svědků, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho identitu ale zná.

Podle něj si následně žena sedla na místo spolujezdce, zřejmě proto si pak policista přesedl na zadní sedadlo, kde obyčejně sedí zadržení lidé v poutech. „Je to dost netradiční tedy, nemělo by se to stávat,“ dodává svědek.

Video vzbudilo i reakce policie, která se záběry zabývá. „Veškeré okolnosti ze zveřejněného záznamu na sociálních sítích prověřují policisté z odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství,“ popisuje tiskový mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Televize Prima uvedla, že šlo o známou dvojice policistů. Video vzbudilo i vášnivé debaty, jedna strana policisty kritizuje, druhá zase říká, že o nic nešlo.