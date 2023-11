Agresorka (15) z Ústí brutálně zbila kamarádku: Mámu prý chtěla dostat do vězení!

Minulý rok v lednu se na internetu objevilo děsivé video z brutálního napadení sedmnáctileté dívky v Ústí nad Labem. Tu zbila o dva roky mladší R. K. Agresorka skončila před soudem, který jí nařídil takzvanou ochrannou výchovu. Z rozsudku vyplývají některé smutné detaily ze života problémové dívky. Zameškávala školu a mámu chtěla dostat do vězení. Jen několik dní po útoku vyhrožovala další dívce!

Případem brutálního napadení z loňského ledna se zabývala policie, která nezletilou obvinila z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Soud za to u R. K. nařídil ochrannou výchovu (opatření uložené soudem za závažné protiprávní jednání mladistvého, jeho cílem má být ochrana společnosti, pozn. red.).

Nepravomocný rozsudek se podařilo získat portálu iDnes. Z něho vyplývá, že matka dívky péči o ni po smrti partnera nezvládala a podala návrh, aby byla její dcera umístěna do diagnostického ústavu. Soud ji tam 19. ledna skutečně poslal, než ale rozhodnutí nabylo právní moci, dívka napadla kamarádku. Tři dny po útoku ještě přes sociální sítě vyhrožovala vrstevnici.

Absence a problémy s mámou

A proč k šílenému útoku vůbec došlo? Podle agresorky kvůli pomluvám. „Říkala o mně, že dělám striptýz a podobné věci, ale to není pravda,“ měla R.K. uvést u soudu. V podobném duchu se v minulosti vyjádřila také pro Blesk. „Může si za to sama, pomlouvala mě po celém Krásňáku, že šlapu s Němcema. Jsem přijela do Mojžíře a všichni si na mě ukazovali prstem,“ řekla.

Z rozsudku podle iDnesu dále vyplývá, že dívka nechodila do školy, byla často venku i ve večerních hodinách a matka si třídnímu učiteli stěžovala, že si s dcerou neví rady. Když se ve škole řešila její absence, dívka prý pronesla, že tímto způsobem chtěla dostat matku do vězení.

Dívka je v současné době umístěna v ústavní výchově (mírnější režim než ochranná výchova, pozn. red.) a tamní pedagogové uvádějí, že během pobytu udělala pokrok. „Za výraznou sebekontrolou, úslužností a rezervovaností se ukrývá deprivovaná, nejistá dívka, která je velice loajální k blízkým lidem,“ uvedl ústav.