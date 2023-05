Dívka v Ústí brutálně zbila kamarádku: Policie útočnici obvinila!

„Čekáme na znalecký posudek. V případě, že potvrdí, že mohla být útokem způsobena těžká újma na zdraví, bude překvalifikován na závažnější trestný čin,“ řekla Hyšplerová.

Z útoku byl pořízen videozáznam, který se objevil na sociálních sítích. Na videu jsou zachycené záběry, jak obviněná do ležící dívky kope a šlape jí na hlavu, zatímco ji oběť prosí, aby to nedělala. Z videa je patrné, že další lidé útok sledují.

Policie zraněnou dívku hledala, poté, co ji vypátrala, byla převezena na vyšetření do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Útočící ženu policie dopadla hned.

Mladá agresorka svého činu nijak nelitovala. Blesku vypověděla, že si za to napadená může sama. „Může si za to sama, pomlouvala mě po celém Krásňáku, že šlapu s Němcema. Jsem přijela do Mojžíře a všichni si na mě ukazovali prstem,“ sdělila a dodala, že podle ní rány nebyly velké. Na zveřejněném video to ale vypadá docela jinak. „Kdyby to bylo znovu a zase mě pomlouvala a nešlo by to po dobrém, tak by to dopadlo stejně,“ dodala.