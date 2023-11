Fanoušci populárního seriálu Fauda pláčou: Tvůrce zemřel v Gaze! Pohřbili ho doma v Izraeli

V slzách jsou fanoušci populárního izraelského seriálu Fauda. Akční série Netflixu sleduje příběh bývalého zvláštního agenta protiteroristické jednotky, jenž se vrací do služby, aby dopadl teroristu radikálního hnutí Hamás. Do boje s teroristy Hamásu po útocích ze 7. října vyrazili i herci a tvůrci úspěšného hitu, ovšem jeden z nich v bojích padl. Matan Meir (†38) zemřel při akci v Pásmu Gazy.

Útoky radikálního hnutí Hamás, jež se odehrály v sobotu 7. října, šokovaly celý svět. Teroristé Hamásu tehdy provedli několik koordinovaných útoků v pohraniční oblasti s Gazou a zabili stovky lidí. Další desítky lidí vzali do zajetí. Izrael odpověděl tvrdým protiútokem.

Do boje s Hamásem narukovaly i hvězdy populárního izraelského seriálu Fauda. Oblíbený hit, který vysílá streamovací platforma Netflix, vypráví příběh bývalého speciálního agenta protiteroristické jednotky Dorona, který se vrací do služby, aby dopadl teroristu Hamásu.

Po říjnových útocích někteří herci a tvůrci seriálu skutečně vyrazili do boje s Hamásem.

Herec Lior Raz, který hraje Dorona Kavillia, již dříve sloužil v elitní izraelské jednotce. Několik dní po útocích zamířil do jižní části Izraele, kde se připojil k dobrovolníkům „bratrům ve zbrani“ a pomáhal lidem se dostat do bezpečí. „Byli jsme poslání do bombardovaného města Sderot, abychom dostali ven dvě rodiny,“ informoval tehdy herec na sociální síti X.

Do boje vyrazil i spolutvůrce seriálu Avi Issacharoff. Ve videu z 9. října se Issacharoff spolu s Razem kryje před raketami. Herec Idan Amedi, jež rovněž hraje v seriálu Fauda, se připojil k Izraelským obranným silám. „Jak vidíte, dnes jsem v trochu jiném oblečení. Toto není scéna z Faudy. Tohle je skutečný život,“ uvedl Amedi na sociální síti X.

S Hamásem bojoval i Matan Meir, který pracoval v produkčním týmu seriálu. Meir byl zabit při akci v Pásmu Gazy. Zpráva o jeho smrti se objevila na oficiální stránce seriálu na sociální síti X. „Herci a štáb jsou touto tragickou ztrátou zdrceni. Vyjadřujeme upřímnou soustrast Matanově rodině a přátelům. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji,“ stojí v prohlášení. Smrt Meira potvrdil Lior Raz. „Odpočívej v pokoji. Děkuji za všechno,“ napsal Raz na sociální síti Facebook.

Pohřeb se uskutečnil v pondělí v obci Odem na severu Izraele na Golanských výšinách.

Pohřeb se uskutečnil v pondělí v obci Odem na severu Izraele na Golanských výšinách.