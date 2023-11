Opilec ve Valašském Meziříčí pěstmi napadl družku: Zbitou ji nechal zemřít na zahradě

Dvaatřicetiletý muž pod vlivem alkoholu napadl v noci z pondělí na úterý ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku svou o rok mladší přítelkyni. Opakovaně ji silně udeřil pěstí do hlavy. Žena na následky způsobených zranění zemřela.

Krajští kriminalisté muže ve čtvrtek obvinili z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozí až 16 let vězení. V pátek se bude rozhodovat o vzetí muže do vazby, sdělila ČTK krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Muž svou přítelkyni podle policistů napadl na dvoře rodinného domu po předchozí hádce. „Několikrát ji razantně udeřil pěstí do hlavy a obličeje. Žena při útoku upadla na zem a uhodila se do hlavy. Agresor pak vážně zraněnou přítelkyni odtáhl do obytné zahradní chatky, kde ji ponechal,“ uvedla mluvčí.

V úterý ráno muž přítelkyni nalezl mrtvou. Její násilnou smrt ve středu potvrdila soudní pitva.