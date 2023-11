Opilec ve Valašském Meziříčí pěstmi napadl družku a zbitou ji nechal zemřít na zahradě! Soud ho poslal do vazby

Dvaatřicetiletý muž pod vlivem alkoholu napadl v noci z pondělí na úterý ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku svou o rok mladší přítelkyni. Opakovaně ji silně udeřil pěstí do hlavy. Žena na následky způsobených zranění zemřela. Soud ho v pátek poslal do vazby.

Krajští kriminalisté muže ve čtvrtek obvinili z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozí až 16 let vězení.

Soud muže v pátek poslal do vazby. V rejstříku trestů má obviněný pět záznamů pro majetkovou i násilnou trestnou činnost, uvedla v páteční tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Muže dnes (v pátek, pozn. redakce) odpoledne po jednání Okresního soudu ve Vsetíně poslal soudce do vazby. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení ho převezli do Vazební věznice v Ostravě,“ uvedla Kozumplíková.

Svou o rok mladší přítelkyni muž podle kriminalistů napadl po předchozí hádce na dvoře rodinného domu. „Několikrát ji razantně udeřil pěstí do hlavy a obličeje. Žena při útoku upadla na zem a uhodila se do hlavy. Agresor pak vážně zraněnou přítelkyni odtáhl do obytné zahradní chatky, kde ji ponechal,“ uvedla ve čtvrtek krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Policie zjistila, že v době útoku byli oba pod vlivem alkoholu. Ráno po napadení muž přítelkyni nalezl mrtvou. Její násilnou smrt později potvrdila soudní pitva.

